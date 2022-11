Το «όνειρο» θα ξαναπετάξει: Οι Ουκρανοί κατασκευάζουν νέο θηριώδες αεροσκάφος Antonov An-225

Το «όνειρο» θα ξαναπετάξει. O λόγος για ένα δεύτερο θηριώδες Antonov An-225 (επονομαζόμενο «Μαρίγια», δηλαδή όνειρο στα ουκρανικά), που κατασκευάζεται ήδη από τις ουκρανικές αρχές. Το νέο Mriya θα κατασκευαστεί στην Ουκρανία, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Επιχείρησης Antonov Γεβγκένι Γαβρίλοφ.



«Το έργο εκτελείται σε μυστικό μέρος. Το δεύτερο An-225 θα εφοδιαστεί με νέα μέρη, και μέρη του κατεστραμμένου αεροσκάφους» εξήγησε. Πρόσθεσε μάλιστα, ότι είναι κατά 30% έτοιμο.



Το Antonov An-225 Mriya (Ουκρανικά: Антонов Ан-225 Мрія, ήταν μεταφορικό αεροσκάφος κατασκευασμένο από την Antonov το 1988 στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο, σχεδιάστηκε για την μεταφορά του διαστημικού λεωφορείου Μπουράν και είναι μεγέθυνση του An-124 Ruslan. Μετά την διακοπή του προγράμματος Μπουράν, το Antonov An-225 διατέθηκε για εμπορικές μεταφορές βαρέων φορτίων λόγω του μεγάλου εσωτερικού χώρου της ατράκτου του. Το μόνο Antonov 225 σε υπηρεσία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

A new Mriya will be built in Ukraine



This was stated by the General Director of the State Enterprise "Antonov" Yevgeny Gavrilov.



"The work is being carried out in a secret place. The second An-225 will be provided with both new parts and parts of the damaged aircraft," he said. pic.twitter.com/X52gAku6w7