Εμμένει στη θέση του ο Μασκ μετά το σάλο που προκάλεσε το «ψηφίστε Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές»

Σε νέα δήλωση προέβη ο ιδιοκτήτης της Twitter, Ίλον Μασκ, μετά τη σωρεία αντιδράσεων που προκάλεσε τη Δευτέρα η προτροπή του στους χρήστες της πλατφόρμας να ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους για το Κογκρέσο των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν σήμερα!



Hardcore Democrats or Republicans never vote for the other side, so independent voters are the ones who actually decide who’s in charge!