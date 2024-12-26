Λογαριασμός
Ουκρανία: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 20 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία

Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, 31 drones εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας - Τα 11 δεν έφτασαν τον στόχο τους

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν σήμερα, Πέμπτη, πως  κατέρριψαν 20 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) από τα 31 που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας.

Από τα 31 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, τα 11 δεν έφτασαν στους στόχους τους λόγω των επιχειρήσεων αναχαίτισης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, πρόσθεσαν οι ίδιες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

