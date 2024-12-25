Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τετάρτη ότι ζήτησε από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να συνεχίσει την αύξηση των παραδόσεων όπλων στην Ουκρανία αφού καταδίκασε την επίθεση της Ρωσίας την ημέρα των Χριστουγέννων εναντίον ορισμένων πόλεων και του ενεργειακού της συστήματος.

«Ο σκοπός αυτής της εξωφρενικής επίθεσης ήταν να διακόψει την πρόσβαση του ουκρανικού λαού στη θέρμανση και τον ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του δικτύου», είπε ο Μπάιντεν σε δήλωση. Σημειώνεται ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ θα αντικαταστήσει τον Δημοκρατικό Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου και έχει επικρίνει πολλές φορές την παράδοση εξοπλισμών στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έδωσε εντολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα να αυξηθούν οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία, λίγο πριν την εκπνοή της θητείας του Αμερικανού προέδρου σε μια προσπάθεια να ισχυροποιήσει το Κίεβο μέχρι το 2025.

Η κίνηση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτή της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ, με τον εκλεγμένο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επικρίνει δριμύτατα την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να χτυπήσει εντός της Ρωσίας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα το πρωί πάνω από 70 πυραύλους και 100 drones στην Ουκρανία με στόχο το ενεργειακό της σύστημα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδικάζοντας μια "απάνθρωπη" επίθεση την ημέρα των Χριστουγέννων από την πλευρά του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

"Σήμερα ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν επέλεξε σκόπιμα τα Χριστούγεννα για να επιτεθεί. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απάνθρωπο; Πάνω από 70 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και πάνω από 100 επιθετικά drones", τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

"Πάνω από 50 πύραυλοι" και ένα μέρος από τα drones καταρρίφθηκαν, αλλά ορισμένα πλήγματα προκάλεσαν "διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές", πρόσθεσε.

"Ο στόχος ήταν η ενέργειά μας. Συνεχίζουν να πολεμούν για ένα μπλακ άουτ στην Ουκρανία", σημείωσε ο Ζελένσκι.

Αυτός "ο χριστουγεννιάτικος τρόμος ήταν η απάντηση του Πούτιν σε αυτούς που μίλησαν για μια απατηλή 'χριστουγεννιάτικη κατάπαυση του πυρός'" ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα, δήλωσε παράλληλα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα.

Από την επίθεση τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 6 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένας από τους πυραύλους που εξαπολύθηκαν κατά την σημερινή επίθεση της Ρωσίας διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, δήλωσε επίσης ο Σίμπιχα. Αυτό "υπενθυμίζει ότι η Ρωσία δεν απειλεί μόνον την Ουκρανία", σημείωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το Βουκουρέστι ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι δεν εντόπισε παραβίαση του εναέριου χώρου του από ρωσικό πύραυλο.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 που άρχισε η εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, η Ρωσία βομβαρδίζει συνεχώς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος της γειτονικής της χώρας, βυθίζοντας στο σκοτάδι και στο κρύο εκατοντάδες χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια ανθρώπους, συχνά υπό πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

