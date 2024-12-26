Πάνω από 200.000 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης παρέμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση ανήμερα τα Χριστούγεννα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας των Βαλκανίων, καθώς χιονοθύελλα που την έπληξε την Τρίτη συνέχιζε να προκαλεί προβλήματα.

Πόλεις και χωριά κυρίως στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας πλήττονται από διακοπές, σύμφωνα με τις δυο μεγαλύτερες βοσνιακές εταιρείες ηλεκτροδότησης.

Η χιονοθύελλα κόπασε χθες, ημέρα που ο καθολικός πληθυσμός γιόρτασε τα Χριστούγεννα, όμως πολλοί δρόμοι παρέμεναν κλειστοί, αποκλείοντας πολλές κοινότητες.

«Οι ομάδες μας βρίσκονται στο πεδίο ασταμάτητα, κάνουν το παν», διαβεβαίωσε η Γελένα Μάρκοβιτς, εκπρόσωπος της εταιρείας διανομής Elektroprenos BiH. Οι περισσότερες γραμμές μετάδοσης που έχουν πρόβλημα βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές, διευκρίνισε.

48 άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από το χιόνι στην Κροατία - Προβλήματα σε Σλοβενία, Σερβία

Στο μεταξύ στη γειτονική Κροατία, υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως διέσωσαν 48 ανθρώπους που είχαν θαφτεί από το χιόνι στην κεντρική περιφέρεια Λίκα.

Στη Σλοβενία, οι αρχές ενημέρωσαν πως οι ισχυροί άνεμοι και το χιόνι δεν επέτρεψαν ελικόπτερο να διασώσει Ούγγρο πεζοπόρο που έχει αποκλειστεί στις Άλπεις από την Κυριακή.

Στη δυτική Σερβία, κάπου 10.000 σπίτια δεν είχαν ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tanjug, το οποίο επικαλέστηκε τον Ιβάν Σπάιτς, αξιωματούχο της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην πόλη Σάμπατς. Πάντως η παροχή αποκαταστάθηκε για τους περισσότερους οικιακούς πελάτες χθες, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

