Το τελευταίο διάστημα, μετά την εκλογή Τραμπ, μία σειρά από παράξενα φαινόμενα συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Τα social media κατακλύζονται συνεχώς από μυστηριώδεις θεάσεις orbs (φωτεινές σφαίρες) πάνω από το Νιού Τζέρσεϊ της Νέα Υόρκη και όλες τις ανατολικές πολιτείες.

Οι πιο λογικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για drones αλλά – καθώς το φαινόμενο καταγράφεται μαζικά και σχεδόν καθημερινά - οι θεωρίες συνομωσίας για την εμφάνιση UFO έχουν φουντώσει για τα καλα (όπως και αυτές για τα μυστικά στρατιωτικά όπλα).

Πριν λίγες ώρες, χρήστης του Χ ανέβασε ένα βίντεο από τον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

«Η Παραμονή των Χριστουγέννων και οι ουρανοί γεμίζουν με λαμπερά orbs , ενώ ένα εμπορικό ελικόπτερο επιχειρεί να αποκτήσει μια πιο κοντινή εικόνα αυτής της τεράστιας παρατήρησης UAP . Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, άνθρωποι! Είτε το πιστεύετε είτε όχι, συμβαίνει!» ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Bronx, New York State, Christmas Eve & the skies are filled with glowing #Orbs, while a commercial helicopter attempts to get a closer view of this massive #UAP sighting. This isn't normal, people! Believe it or not, it's happening! #ufotwitter #uaptwitter pic.twitter.com/8LhKg51137 — ExiledEarthling (@ExiledEarthling) December 25, 2024

Ο όρος UAP έχει αντικαταστήσει ουσιαστικά τον όρο UFO.

Η NASA ορίζει ως «Unidentified Anomalous Phenomena» (UAP), δηλαδή Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα, τα γεγονότα που παρατηρούνται στον ουρανό, τα οποία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ως αεροσκάφη ή γνωστά φυσικά φαινόμενα από επιστημονική άποψη.

Τις τελευταίες ώρες χρήστες του Χ ανέβαζουν συνεχώς βίντεο με ανάλογο περιεχόμενο...

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την κυβέρνηση να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στο κοινό σχετικά με την κατάσταση με τα drone ενώ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI αναπτύσσουν τεχνολογία ανίχνευσης drone και κάμερες υπερύθρων για να προσδιορίσουν αν αποτελούν απειλή τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, σύμφωνα με το ABC News.

Μια πρώην αναλύτρια της CIA παρουσίασε τη δική της θεωρία πίσω από τον «εξαιρετικά ανησυχητικό» αριθμό των drones που συνεχίζουν να πλημμυρίζουν τους βορειοανατολικούς ουρανούς, την ίδια ώρα που ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιχειρούν να καθησυχάσουν τον κόσμο, χαρακτηρίζοντας ως «υπερβολικές» τις όποιες ανησυχίες.

H Λόρα Μπάλμαν πίεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να είναι πιο διαφανής σχετικά με τις μυστηριώδεις θεάσεις drones, θεωρώντας ότι τα ανησυχητικά φαινόμενα μπορεί να αποτελούν μέρος μιας «διαβαθμισμένης άσκησης» που πραγματοποιήθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Τώρα όσον αφορά το ποιος κρύβεται πίσω από αυτό, λαμβάνοντας υπόψιν τις δηλώσεις που έγιναν από τον Τζον Κίρμπι, ο οποίος είπε ότι αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργούν παράνομα, με κάνει να σκεφτώ ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για μια «άκρως απόρρητη» άσκηση , με σκοπό να δοκιμάσει είτε την τεχνολογία αποφυγής είτε την τεχνολογία ανίχνευσης σε αστικές περιοχές», είπε η Μπάλμαν.

