Κατάπαυση πυρός και διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου προκειμένου να απομακρυνθούν οι άμαχοι που είναι εγκλωβισμένοι στο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί από τις 11 π.μ. GMT και οποιοσδήποτε άμαχος στο εργοστάσιο μπορεί να φύγει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο χαλυβουργείο βρίσκονται μεταξύ 300 και 1.000 αμάχων.

Πηγές που επικαλείται το Skynews αναφέρουν ότι ορισμένοι από αυτούς που έχουν βρει καταφύγιο σε υπόγειες αποθήκες στο εργοστάσιο, βρίσκονται εκεί από τα τέλη Φεβρουαρίου και δεν έχουν δει φως της ημέρας εδώ και εβδομάδες.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να φύγουν εάν παραδώσουν τα όπλα, ωστόσο κανένας μαχητής δεν παραδόθηκε, ενώ ο Πούτιν είχε δώσει εντολή στους Ρώσους στρατιώτες να αποκλείσουν το εργοστάσιο ώστε να μην μπορεί να περάσει ούτε «μύγα».

Νωρίτερα πάντως, πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας έγιναν σήμερα στόχος επιθέσεων των Ρώσων, οι οποίες προκάλεσαν άγνωστο αριθμό θυμάτων, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση επικαλούμενη τον επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

Ο Ολεξάντερ Καμίσιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

«Πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί βομβαρδίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας ώρας σήμερα το πρωί. 16+ επιβατικά τρένα καθυστέρησαν. Αναφέρθηκαν θύματα, λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα. Οι Ρώσοι συνεχίζουν να καταστρέφουν την ουκρανική σιδηροδρομική υποδομή», υπογράμμισε ο Κασιμίν.

