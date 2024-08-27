Ζελένσκι: Θα παρουσιάσω στον Μπάιντεν «σχέδιο νίκης», εξαρτάται από αυτόν η εφαρμογή του

Πιέσεις στην Ουάσινγκτον για χρήση δυτικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία ασκεί το Κίεβο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι η εισβολή των στρατευμάτων του στο Κουρσκ αποτελεί μέρος ενός «σχεδίου νίκης» που θα παρουσιάσει στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τον επόμενο μήνα, προσθέτοντας ότι εξαρτάται από αυτόν η εφαρμογή του.



Μιλώντας σε ένα φόρουμ την Τρίτη, ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο Μπάιντεν, και από το αν οι ΗΠΑ θα δώσουν στην Ουκρανία «ό,τι περιλαμβάνεται σε αυτό το σχέδιο ή όχι, [και] εάν θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σχέδιο, ή όχι». Οι δηλώσεις του ερμηνεύονται ως προσπάθεια πίεσης του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο για χρήση δυτικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Μια τέτοια προοπτική όμως, κάνει τη Μόσχα να αντιδρά με «πυρηνικές απειλές».



«Μπορεί να ακούγεται πολύ φιλόδοξο για κάποιους, αλλά είναι ένα σημαντικό σχέδιο για εμάς», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα δείξει το σχέδιο και στους δύο υποψήφιους για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ.



Ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ στις αρχές Αυγούστου και η Ρωσία φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τις αντιμετωπίσει.



Μιλώντας στο ίδιο φόρουμ, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Κιέβου της Ουκρανίας, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία ελέγχει τώρα 1.294 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικής επικράτειας και 100 οικισμούς - αν και αυτά τα στοιχεία δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.





Ο στρατηγός Σίρσκι επέμεινε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να κρατήσει τα ρωσικά εδάφη, και ότι ένα κίνητρο για την εισβολή ήταν ο αντιπερισπασμός των ρωσικών δυνάμεων από τη δική τους επίθεση στην ανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει την πόλη Ποκρόφσκ, η οποία είναι σημαντικός σιδηροδρομικός και μεταφορικός κόμβος.



Ο πρόεδρος Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου εγχώριας κατασκευής. Συνεχάρη την αμυντική βιομηχανία της χώρας του, αλλά αρνήθηκε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον πύραυλο.



Αν και η Ουκρανία έχει ήδη χρησιμοποιήσει ορισμένους βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ρωσίας που παρασχέθηκαν από τις ΗΠΑ, εργάζεται για να αναπτύξει την εγχώρια παραγωγή στρατιωτικού υλικού για να μειώσει την εξάρτησή της από τη δυτική βοήθεια.



Ωστόσο, προς το παρόν, η Ουκρανία βασίζεται κυρίως σε στρατιωτικές προμήθειες από το εξωτερικό για να πολεμήσει τη Ρωσία και να αποκρούσει τις επιθέσεις της. Στο φόρουμ, ο Πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε ακόμα ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε μερικά αεροσκάφη F-16 που στάλθηκαν από δυτικές χώρες για να αναχαιτίσει ορισμένους από τους πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία τις τελευταίες ημέρες - αλλά πρόσθεσε ότι η χώρα του χρειάζεται περισσότερα μαχητικά.



Τις τελευταίες δύο νύχτες, η Ρωσία πλήττει την Ουκρανία με ένα μπαράζ πολύνεκρων επιθέσεων με drones και πυραύλους, οι οποίες έχουν προκαλέσει μπλακ άουτ σε διάφορες περιοχές της χώρας.



Τέτοιες επιθέσεις δείχνουν ότι η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο, σημείωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι: «Όταν θέλουν [ειρηνευτικές συνομιλίες], δεν εξαπολύουν 230 αεροπορικές επιδρομές».



Μετά την εισβολή στο Κουρσκ, ωστόσο, η Ρωσία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Νευρικότητα φαίνεται την ίδια στιγμή να προκαλούν στη Μόσχα η ουκρανική προέλαση στο Κουρσκ, αλλά και οι πιέσεις που ασκεί το Κίεβο ώστε να χτυπήσει στόχους βαθιά σε ρωσικό έδαφος.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε την Τρίτη τη Δύση για επιπτώσεις σε περίπτωση που η Ουκρανία χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς όπως επιδιώκει. Ο Λαβρόφ, απείλησε ότι η Ρωσία «αναπροσαρμόζει» το δόγμα των πυρηνικών όπλων της και ότι είναι επικίνδυνο για τις δυτικές πυρηνικές δυνάμεις να «παίζουν με τη φωτιά».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η απαίτηση της Ουκρανίας να της επιτραπεί να χτυπήσει βαθιά σε ρωσικό έδαφος με δυτικά όπλα ισοδυναμεί με εκβιασμό, αναφέρει το Reuters.

«Οι Αμερικανοί συνδέουν απερίφραστα τις συζητήσεις για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως κάτι που, Θεός φυλάξοι, αν συμβεί, θα αφορά αποκλειστικά την Ευρώπη» είπε ο Λαβρόφ.

«Το θέμα των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχει χάσει τη σημασία του», ανέφερε χαρακτηριστικά την Τρίτη και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

