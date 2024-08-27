Οι προερχόμενοι από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ (RFK Jr) και Τούλσι Γκάμπαρντ, οι οποίοι εξέφρασαν πρόσφατα την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ, επιλέχθηκαν από τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα για να πλαισιώσουν την «ομάδα μετάβασης» – όπως αποκαλείται το επιτελείο συμβούλων που προτείνει στον εκλεγμένο πρόεδρο τα πρόσωπα που θα αναλάβουν υπουργικά πόστα και θέσεις στον Λευκό Οίκο – εφόσον βέβαια είναι ο νικητής των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

«Καθώς ο ευρύς συνασπισμός υποστηρικτών του προέδρου Τραμπ επεκτείνεται πέρα από τις κομματικές γραμμές, είμαστε υπερήφανοι που ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η Τούλσι Γκάμπαρντ προστέθηκαν στην ομάδα μετάβασης Τραμπ/Βανς», αναφέρει η σχετική ενημέρωση από τον Μπράιαν Χιούζ, σύμβουλο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ.

Ο 70χρονος RFK Jr, δικηγόρος ειδικευμένος στο περιβαλλοντικό δίκαιο, αντιεμβολιαστής και απόγονος της δυναστείας Κένεντι, διεκδίκησε αρχικά το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές, προτού αποφασίσει να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Τελικά επέλεξε να αποσυρθεί από την κούρσα και να στηρίξει την υποψηφιότητα Τραμπ.

Σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε χθες Δευτέρα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Κένεντι είπε στον πρώην παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον ότι του ζητήθηκε να ενταχθεί στην ομάδα μετάβασης του Τραμπ ώστε «να βοηθήσει στην επιλογή των προσώπων» που θα έχουν κυβερνητικές θέσεις.

Η 43χρονη Γκάμπαρντ είχε διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020. Εγκατέλειψε το κόμμα το 2022 και, καθώς επέκρινε έντονα τον πρόεδρο Μπάιντεν και την κυβέρνηση του, έγινε δημοφιλής μεταξύ των συντηρητικών και εμφανιζόταν συχνά σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

