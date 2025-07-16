Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι όπλα έχουν ήδη αποσταλεί στην Ουκρανία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το είδος των οπλικών συστημάτων στα οποία αναφέρεται.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν από τότε που ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας τη Δευτέρα.

Κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες στο ουκρανικό μέτωπο

Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, στον απόηχο των δηλώσεών του για «απογοήτευση» από τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε το βράδυ της Δευτέρας με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο ρώτησε αν η Ουκρανία μπορεί να χτυπήσει τη Μόσχα, «και αν θα χτυπούσε στόχους βαθιά εντός της Ρωσίας, αν του παρέχονταν τα απαραίτητα όπλα». Οι FT επικαλούνται ανθρώπους που έχουν ενημερωθεί για τη συζήτηση.

Ο Τραμπ εξετάζει την πιθανότητα να προμηθεύει την Ουκρανία με πυραύλους κρουζ Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, αποκαλύπτει την ίδια στιγμή ο αρθρογράφος της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάσιους, επικαλούμενος πηγή με γνώση του θέματος.

Ο Ιγκνάσιους υποστηρίζει ότι ο Τραμπ ρώτησε τον Ουκρανό κατά τη διάρκεια συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα γιατί δεν είχε χτυπήσει τη Μόσχα. «Μπορούμε, αν μας δώσετε όπλα», απάντησε ο Ζελένσκι.

Ο Τραμπ φάνηκε να υποστηρίζει τη στρατηγική αυτή, λέγοντας ότι στόχος είναι «να νιώσουν οι Ρώσοι τον πόνο» και να αναγκαστεί το Κρεμλίνο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ένας δυτικός αξιωματούχος, ενημερωμένος για το περιεχόμενο της συνομιλίας, ανέφερε ότι η συζήτηση αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη πρόθεση των δυτικών εταίρων της Ουκρανίας να παράσχουν όπλα μεγάλης εμβέλειας, ικανά να «φέρουν τον πόλεμο στη Μόσχα», άποψη που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει εκφραστεί σιωπηρά και από Αμερικανούς αξιωματούχους τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τρεις ακόμη πηγές, η συνομιλία Τραμπ–Ζελένσκι οδήγησε στη διαβίβαση λίστας με δυνητικά διαθέσιμα οπλικά συστήματα από την αμερικανική πλευρά στην ουκρανική, κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης μεταξύ του Ζελένσκι, αξιωματούχων του Πενταγώνου και μεσολαβητών από χώρες του ΝΑΤΟ παραδόθηκε στην ουκρανική πλευρά κατάλογος με όπλα μεγάλης ακρίβειας και εμβέλειας, τα οποία θα μπορούσαν να παρασχεθούν μέσω τρίτων χωρών. Αυτό το μοντέλο θα επέτρεπε στον Τραμπ να παρακάμψει την ανάγκη για έγκριση από το Κογκρέσο, επιτρέποντας την πώληση οπλικών συστημάτων σε Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι στη συνέχεια θα τα μεταβίβαζαν στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία φέρεται να έχει ζητήσει πυραύλους Tomahawk, πυραύλους cruise ακριβείας με εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τι περιλαμβάνει η λίστα, η κυβέρνηση Τραμπ -όπως και η κυβέρνηση Μπάιντεν- ανησυχεί για την έλλειψη αυτοσυγκράτησης από την πλευρά της Ουκρανίας.

Έτσι, οι πύραυλοι Tomahawk δεν συμπεριλήφθηκαν στον τελικό κατάλογο όπλων. Μπορεί να παραδοθούν στην Ουκρανία αργότερα, πιστεύει ο Ιγκνάσιους, εάν ο Τραμπ χρειαστεί να ασκήσει πρόσθετη πίεση.

Την ίδια ώρα, στη συνάντησή του τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή συστημάτων Patriot και πυραύλων αναχαίτισης στην Ουκρανία χωρίς να αναφέρει άλλα συστήματα μεγάλης εμβέλειας.

Ο Τραμπ αποφάσισε να κλιμακώσει για χάρη της αποκλιμάκωσης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να κλιμακώσει την πίεση για τρεις λόγους.

Πρώτον , θεώρησε ότι ο Πούτιν «δεν τον σεβάστηκε» προσποιούμενος ότι είναι έτοιμος για ειρήνη, αλλά ουσιαστικά αγνοώντας τις εκκλήσεις του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

, θεώρησε ότι ο Πούτιν «δεν τον σεβάστηκε» προσποιούμενος ότι είναι έτοιμος για ειρήνη, αλλά ουσιαστικά αγνοώντας τις εκκλήσεις του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός. Δεύτερον , ο Τραμπ είναι πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ μετά τον πρόσφατο βομβαρδισμό του Ιράν.

, ο Τραμπ είναι πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ μετά τον πρόσφατο βομβαρδισμό του Ιράν. Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι ο Πούτιν θα διαπραγματευτεί μόνο υπό την απειλή χρήσης μεγαλύτερης βίας.

Ο Ιγκνάσιους δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «ο Τραμπ αποφάσισε να κλιμακώσει για χάρη της αποκλιμάκωσης».

Η πηγή του Ιγκνάσιους στο Πεντάγωνο δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πιθανότατα θα άρουν τους περιορισμούς στην εμβέλεια των πυραύλων ATACMS που ήδη διαθέτει η Ουκρανία. Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στον ουκρανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τα 18 συστήματα ATACMS που διαθέτει σε πλήρες βεληνεκές - έως και 300 χιλιόμετρα. Η εμβέλεια αυτή δεν αρκεί για να χτυπήσει στόχους στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη διευκρινίζεται, αλλά είναι επαρκής για να χτυπήσει ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και αεροδρόμια.

Με τους πυραύλους Tomahawk, γράφει ο δημοσιογράφος, ο ουκρανικός στρατός θα μπορούσε να φτάσει στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Ο πύραυλος Tomahawk

Ο πύραυλος κρουζ Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς αναπτύχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γνωστός για την ακρίβεια και την ικανότητά του να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις.

Μπορεί να εκτοξευτεί από πλοία, υποβρύχια και αεροσκάφη. Έχει βεληνεκές που υπερβαίνει τα 1.600 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιεί σύστημα καθοδήγησης GPS και αδρανειακό σύστημα πλοήγησης για να στοχεύει με ακρίβεια.

«Ο Ζελένσκι δεν πρέπει να στοχεύσει τη Μόσχα»

Μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ είχε ενθαρρύνει ιδιωτικά την Ουκρανία να εντείνει τα πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς σχετικά, απέρριψε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο από την πλευρά του Κιέβου.

«Όχι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν θα έπρεπε να στοχεύσει τη Μόσχα», δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε αν βρίσκεται πλέον στο πλευρό της Ουκρανίας, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν είμαι με κανενός το μέρος» και δήλωσε ότι στέκεται «με το μέρος της ανθρωπότητας», γιατί «θέλω να σταματήσει η αιματοχυσία».

Υπερασπίστηκε τη διορία που έθεσε στη Ρωσία για να έρθει σε συμφωνία και να αποφύγει δασμούς και κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Δεν νομίζω ότι οι 50 ημέρες είναι πολλές – θα μπορούσε να γίνει και νωρίτερα», είπε, επισημαίνοντας ότι «αν στο τέλος των 50 ημερών δεν έχουμε συμφωνία, τότε θα είναι πολύ άσχημα».

Νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ερωτηθείσα σχετικά αρνήθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε περαιτέρω βία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η Λέβιτ υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «έθεσε απλώς ένα ερώτημα και δεν ενθάρρυνε καμία περαιτέρω αιματοχυσία», προσθέτοντας ότι ο Τραμπ «εργάζεται ακατάπαυστα για να σταματήσει τον πόλεμο».

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα πλήξει στόχους έως και 1.600 χιλιόμετρα εντός του ρωσικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων, περιοχών στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, γενέτειρα του Πούτιν — χρησιμοποιώντας drones εγχώριας παραγωγής, σε μια σύγκρουση που βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι τα περισσότερα από αυτά τα drones καταρρίπτονται από την αντιαεροπορική της άμυνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.