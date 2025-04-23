Τουρκικά ΜΜΕ: «Η Τουρκία ετοιμάζεται για δύο μεγάλες ασκήσεις του Ναυτικού και της Αεροπορίας»

Δύο μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ετοιμάζει η Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω της πίεσης που υπάρχει στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με αφορμή και του χάρτες για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας Turkiye «Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις τον ερχόμενο μήνα θα πραγματοποιήσουν δύο μεγάλες ασκήσεις. Η άσκηση Θαλασσόλυκος-2 θα διεξαχθεί σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η άσκηση ο Αετός της Ανατολίας θα διεξαχθεί στην 3η μοίρα Αεροπορίας. Η Τουρκία που ενισχύεται με τα εθνικά της όπλα, με αυτές τις ασκήσεις δίνει μηνύματα που προκαλούν φόβο στους εχθρούς και ενισχύουν τους φίλους. Στα πλαίσια αυτά το τουρκικό Ναυτικό ετοιμάζεται για τη μεγάλη του άσκηση. Ο Θαλασσόλυκος θα διεξαχθεί την περίοδο 6-17 Μαΐου με τη συμμετοχή των δυνάμεων του Ναυτικού, της Αεροπορίας και της Ακτοφυλακής».

«Σχεδιάζεται η παρουσία 100 πλοίων, υποβρυχίων. Όπως αεροσκαφών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Θα γίνουν δοκιμές πυραύλων. Θα υπάρχει η συμμετοχή των δυνάμεων υποβρυχίων καταστροφών. Θα δοκιμαστούν και τα νέα εθνικά συστήματα τα οποία εντάχθηκαν στο Ναυτικό και θα συμμετάσχουν 20.000 άνθρωποι», σύμφωνα με την εφημερίδα.

Επιτυχή προσνήωση-απονήωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο αεροπλανοφόρο Anadolu

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η αυτόνομη προσνήωση και απονήωση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους Bayraktar TB-3 στο αεροπλανοφόρο Anadolu.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας πραγματοποιήθηκαν πολλά τεστ του μη επανδρωμένου αεροσκάφους με πλήγματα σε χερσαίους και θαλάσσιους στόχους, που ενισχύει την παρουσία της Τουρκίας στη θάλασσα.

Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı, 22 Nisan 2025 tarihinde TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemisine kalkış-iniş testlerini başarıyla gerçekleştirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/S8X8BC9e3r — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2025

Τούρκοι αναλυτές: «Στο μισό Αιγαίο η Τουρκία θα καθορίζει τις δραστηριότητές της»

«Η μέση γραμμή στο Αιγαίο είναι η θέση των εξωτερικών συνόρων της Τουρκίας»

Στο επίκεντρο του διαλόγου στην Τουρκία παραμένει επίσης το θέμα με τις θαλάσσιες ζώνες που επανήλθε στο προσκήνιο μετά τη δημοσίευση από την Αθήνα του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Όπως σημειώνει ο Μουσταφά Μασκάρα, διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Ναυτικού Δικαίου, η Τουρκία καθορίζει τα εξωτερικά σύνορά της.

«Καθορίζουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Στη Μαύρη Θάλασσα είναι φανερά τα θαλάσσια σύνορα μας, αφού έχουμε συμφωνίες με τα παράκτια κράτη, στην Ανατολική Μεσόγειο είναι φανερά τα σύνορα καθώς υπάρχουν οι συντεταγμένες που έχει η στείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ και περιλαμβάνει και τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες ευθύνης. Στο Αιγαίο είναι φανερή η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας και δεν χρήζει κοινοποίησης κι επειδή δεν έχει ανακηρυχθεί κάποιο σύνορο, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο του Ναυτικού Δικαίου που έχει εμπειρεία 10 ετών και την εργασία αξιόλογων καθηγητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πήραμε ως βάση τη μέση γραμμή μεταξύ δύο ηπειρωτικών χωρών. Αυτό δείχνει πως στις περιοχές που μένουν από την πλευρά της Τουρκίας εμφανίζονται ποιες δραστηριότητες θα μπορούν να πραγματοποιηθούν εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μασκάρα.

Πηγή: skai.gr

