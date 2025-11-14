DW: Πιο κοντά Αλβανία και Ιταλία

Η διακυβερνητική διάσκεψη Ιταλίας-Aλβανίας επιβεβαίωσε την στενότατη σχέση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Έντι Ράμα. Υπεγράφησαν δεκαέξι, συνολικά, συμφωνίες για συνεργασία σε κρίσιμου τομείς, όπως άμυνας, ενέργειας και υποδομών.



Η Μελόνι αναφέρθηκε, με ιδιαίτερη έμφαση, στα κλειστά ιταλικά κέντρα για παράτυπους μετανάστες, τα οποία δημιουργήθηκαν στην βόρεια Αλβανία. Το μήνυμα που έστειλε είναι ότι η όλη πρωτοβουλία συνεχίζεται και, παρά την σειρά αρνητικών αποφάσεων της ιταλικής δικαιοσύνης, οι δομές αυτές πρόκειται να λειτουργήσουν.

«800 εκ. ευρώ για άδειες φυλακές»

«Πέρασαν δύο χρόνια και εμείς θα καταφέρουμε, με δυο χρόνια καθυστέρηση, να κάνουμε ότι θα μπορούσε να έχει ήδη γίνει. Θεωρώ πως ο καθ΄ένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.Το πρωτόκολλο συνεργασίας πρόκειται σίγουρα να λειτουργήσει του χρόνου, όταν θα τεθεί σε ισχύ το νέο Σύμφωνο της ΕΕ για την Μετανάστευση και το Άσυλο», τόνισε η Μελόνι.



Σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές η ιταλική αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι η συνεργασία αυτή της Ρώμης με τα Τίρανα, κατέληξε σε πλήρη αποτυχία. «Πετάξανε 800 εκατομμύρια ευρώ, για να φτιάξουν άδειες φυλακές. Η ευθύνη είναι ξεκάθαρα της πρωθυπουργού μας», είπε χαρακτηριστικά η Έλι Σλάιν, επικεφαλής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

Ιταλο-αλβανική αμυντική συνεργασία

Όταν ο Έντι Ράμα ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της Rai αν έχει μετανιώσει για την συμφωνία που υπέγραψε με την Ρώμη για το μεταναστευτικό, του απάντησε σε προσωπικό επίπεδο: «αφού δεν μετανιώνετε εσείς, που εδώ και δυο χρόνια κάνετε πάντα την ίδια ερώτηση, πώς μπορώ να μετανιώσω εγώ για την συμφωνία αυτή; Δεν ξέρω τι θα μπορούν να μάθουν παραπάνω οι τηλεθεατές σας», είπε ο Ράμα, απευθυνόμενος στον πολιτικό συντάκτη Ιάκοπο Ματάνο.



Οι δημοσιογράφοι του δελτίου του καναλιού Rai Tre, εξέφρασαν την πλήρη συμπαράστασή τους στον συνάδελφό τους, τονίζοντας ότι «σε μια δημοκρατική χώρα μπορείς να αποφασίσεις να απαντήσεις ή να μην απαντήσεις, αλλά είναι αδιανόητο να κάνεις κατά μέτωπο επίθεση σε όποιον σου θέτει μια ερώτηση».



Είναι σαφές, πάντως, ότι Ιταλία και Αλβανία, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενότατα σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. Η Μελόνι εξέφρασε την ελπίδα, οι πολιτικές διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Όταν η Ιταλία, δηλαδή, θα ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ένωσης. Στο μεταξύ, οι δυο χώρες πρόκειται να κατασκευάσουν μαζί, επτά υπερσύγχρονα πλοία στα ναυπηγεία που βρίσκονται στο Πασαλιμάνι (κοντά στον Αυλώνα) με την συνεργασία της αλβανικής, κρατικής εταιρίας του αμυντικού τομέα Kayo και της ιταλικής Fincantieri.

