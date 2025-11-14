Ουκρανικοί πύραυλοι κρουζ Neptune μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε βίντεο που δείχνει την εκτόξευση των μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους να χτυπούν στόχους εντός της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της 14ης Νοεμβρίου - η πρώτη φορά που το Κίεβο δείχνει δημόσια το όπλο εν δράσει.

«Αυτή είναι η απολύτως δικαιολογημένη απάντησή μας στη συνεχιζόμενη ρωσική τρομοκρατία. Οι ουκρανικοί πύραυλοι προσφέρουν απτά και ακριβή αποτελέσματα κάθε μήνα», είπε, ευχαριστώντας όσους εμπλέκονται στο πυραυλικό πρόγραμμα της Ουκρανίας για την επέκταση τόσο της ακρίβειας όσο και της εμβέλειας.

Οι πύραυλοι Neptune έχουν βεληνεκές 1.000 χλμ. Το Κίεβο παρουσίασε πρόσφατα την αναβαθμισμένη έκδοση του εγχώριας παραγωγής πυραύλου – του ίδιου συστήματος που χρησιμοποιήθηκε για να βυθιστεί η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το Moskva, τον Απρίλιο του 2022.

Το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, που ισοδυναμούν με 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή το 2% της παγκόσμιας προσφοράς, την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, μετά από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.