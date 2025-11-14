Η Ουκρανία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή ενός νέου εγχώριας ανάπτυξης μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σχεδιασμένου για την αναχαίτιση των ρωσο-ιρανικών drone τύπου Shahed, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

Το αναχαιτιστικό, γνωστό ως Octopus, αποτελεί ουκρανική τεχνολογία που αναπτύχθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και έχει ήδη δοκιμαστεί σε μάχη.

Σύμφωνα με τον Σμιχάλ, το σύστημα είναι ικανό να επιχειρεί τη νύχτα, υπό ισχυρές ηλεκτρονικές παρεμβολές και σε χαμηλά υψόμετρα - συνθήκες τυπικές των επιθετικών drones Shahed που χρησιμοποιεί όλο και σε μεγαλύτερους αριθμούς η Ρωσία.

Οι τρεις πρώτοι Ουκρανοί κατασκευαστές έχουν ήδη λάβει τις τεχνολογικές προδιαγραφές και έχουν ξεκινήσει την κατασκευή των νέων drones, ενώ άλλες έντεκα εταιρείες ετοιμάζουν γραμμές παραγωγής.

«Θέτουμε σε μαζική παραγωγή τα αναχαιτιστικά, ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν να προστατεύουν τον ουρανό της Ουκρανίας το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Σμιχάλ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο στόχος είναι η κατασκευή έως και 1.000 αναχαιτιστικών drones την ημέρα.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του ουκρανικού υπουργείο Άμυνας για ανοιχτή συνεργασία με εγχώριες αμυντικές εταιρείες, με στόχο την επιτάχυνση της μετάβασης καινοτομιών που αναπτύσσονται στο πεδίο της μάχης στη μαζική παραγωγή, προκειμένου να αυξήσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Ουκρανίας να αμύνεται έναντι των ρωσικών επιθέσεων.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης, τα οποία κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια το καθένα, είναι επίσης σημαντικά για την Ουκρανία, καθώς μπορεί να εξοικονομήσει τους πιο ακριβούς πυραύλους της για ταχύτερες, πιο θανατηφόρες απειλές κρούσης και βαλλιστικές απειλές.

Προηγουμένως, είχε αναφερθεί ότι η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν συμφωνία για τη συμπαραγωγή χιλιάδων drones αναχαίτισης Octopus-100 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Build with Ukraine».

Η συμφωνία σηματοδοτεί την πρώτη μαζική παραγωγή ενός ουκρανικού μαχητικού drone εντός χώρας του ΝΑΤΟ, και τη μετάβαση της αμυντικής συνεργασίας του Κιέβου με το Λονδίνο σε ένα νέο στάδιο.

