Ερευνα για την «μυστηριώδη» άφιξη ενός ναυλωμένου (τσάρτερ) αεροπλάνου που μετέφερε 153 Παλαιστίνιους πολίτες από τη Γάζα στο Γιοχάνεσμπουργκ ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα.

Οι Παλαιστίνιοι επιβάτες έφτασαν αεροπορικώς στο Διεθνές Αεροδρόμιο Or Tambo, αλλά αρχικά τους απαγορεύτηκε η είσοδος και έμειναν μέσα στο αεροπλάνο για περισσότερες από 10 ώρες, καθώς «δεν είχαν τις συνήθεις σφραγίδες αναχώρησης στα διαβατήριά τους».

Palestinian families left Gaza 2 days ago, stranded in plane; South Africa refuses entry.



South African journalist Carly van Heerden: Following with DIRCO; help must be sent today. Travel agent erred selling tickets w/o visas. pic.twitter.com/f6DcJE3pBA — mahmoud khalil (@zorba222) November 13, 2025

Οι περισσότεροι τελικά έλαβαν άδεια εισόδου μετά από παρέμβαση ενός τοπικού φιλανθρωπικού οργανισμού και λόγω της «ενσυναίσθησης και συμπόνιας» της κυβέρνησης, δήλωσε ο Ραμαφόσα.

Οι συνθήκες της αναχώρησής τους από τη Γάζα και του ταξιδιού τους στη Νότια Αφρική παραμένουν ασαφείς.

South Africa to investigate 'mystery' of planeload of Palestinians https://t.co/xlsWbhpIyq — BBC News (World) (@BBCWorld) November 14, 2025

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι επιβάτες «κατά κάποιο "μυστηριώδη" τρόπο επιβιβάστηκαν σε ένα αεροπλάνο που πέρασε από το Ναϊρόμπι της Κένυας» και πέταξε στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία Cogat, η οποία ελέγχει τα περάσματα της Γάζας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Οι κάτοικοι έφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας αφού η Cogat έλαβε έγκριση από τρίτη χώρα για να τους υποδεχτεί».

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πρεσβεία στη Νότια Αφρική, οι Παλαιστίνιοι αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ και πέταξαν στη χώρα μέσω της πρωτεύουσας της Κένυας, Ναϊρόμπι, «χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή συντονισμό».

Palestinian families left Gaza 2 days ago, stranded in plane; South Africa refuses entry.



South African journalist Carly van Heerden: Following with DIRCO; help must be sent today. Travel agent erred selling tickets w/o visas. pic.twitter.com/f6DcJE3pBA — mahmoud khalil (@zorba222) November 13, 2025

Τελικά, από τους 153 επιβάτες, οι 23 κατάφεραν να πετάξουν προς άλλους προορισμούς, ενώ οι υπόλοιποι 130 έγιναν δεκτοί στη χώρα, αναφέρουν οι αρχές της Νότιας Αφρικής.

Ο Ραμαφόσα δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την κρίση που εξελίσσεται από τον υπουργό Εσωτερικών και ότι η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής θα προβεί σε «σωστή αξιολόγηση» του θέματος και θα ενημερώσει το κοινό για «τι συμβαίνει και πώς το θέμα έφτασε εκεί που έφτασε».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα απελάσει τους 130 Παλαιστίνιους.

SA government & gift of the givers facilitate Palestine 🇵🇸 refugees as they land in OR international airport, South Africa... pic.twitter.com/awql39RHwz — SA Social Media TV (@sandilemshengu) November 13, 2025

«Δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω. Παρόλο που δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και χαρτιά, πρόκειται για ανθρώπους από μια χώρα που μαστίζεται από συγκρούσεις, μια χώρα που μαστίζεται από πόλεμο» ειπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.