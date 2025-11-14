Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Μυστήριο» με αεροσκάφος γεμάτο Παλαιστίνιους από τη Γάζα που έφτασε στη Νότια Αφρική - Βίντεο, φωτογραφίες

Οι Παλαιστίνιοι έφτασαν αεροπορικώς στο Γιοχάνεσμπουργκ με ναυλωμένο αεροπλάνο, χωρίς «σφραγίδες αναχώρησης» και υπό ασαφείς συνθήκες 

αφρικη

Ερευνα για την «μυστηριώδη» άφιξη ενός ναυλωμένου (τσάρτερ) αεροπλάνου που μετέφερε 153 Παλαιστίνιους πολίτες από τη Γάζα στο Γιοχάνεσμπουργκ ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόσα. 

Οι Παλαιστίνιοι επιβάτες έφτασαν αεροπορικώς στο Διεθνές Αεροδρόμιο Or Tambo, αλλά αρχικά τους απαγορεύτηκε η είσοδος και έμειναν μέσα στο αεροπλάνο  για περισσότερες από 10 ώρες, καθώς «δεν είχαν τις συνήθεις σφραγίδες αναχώρησης στα διαβατήριά τους». 

Οι περισσότεροι τελικά έλαβαν άδεια εισόδου μετά από παρέμβαση ενός τοπικού φιλανθρωπικού οργανισμού και λόγω της «ενσυναίσθησης και συμπόνιας» της κυβέρνησης, δήλωσε ο Ραμαφόσα.

Οι συνθήκες της αναχώρησής τους από τη Γάζα και του ταξιδιού τους στη Νότια Αφρική παραμένουν ασαφείς.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής  δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι επιβάτες «κατά κάποιο "μυστηριώδη" τρόπο επιβιβάστηκαν σε ένα αεροπλάνο που πέρασε από το Ναϊρόμπι της Κένυας» και πέταξε στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία Cogat, η οποία ελέγχει τα περάσματα της Γάζας, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Οι κάτοικοι έφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας αφού η Cogat έλαβε έγκριση από τρίτη χώρα για να τους υποδεχτεί».

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πρεσβεία στη Νότια Αφρική,  οι Παλαιστίνιοι αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Ραμόν του Ισραήλ και πέταξαν στη χώρα μέσω της πρωτεύουσας της Κένυας, Ναϊρόμπι, «χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή συντονισμό».

Τελικά, από τους 153 επιβάτες, οι 23 κατάφεραν να πετάξουν προς άλλους προορισμούς, ενώ οι υπόλοιποι 130 έγιναν δεκτοί στη χώρα, αναφέρουν οι αρχές της Νότιας Αφρικής.

Ο Ραμαφόσα δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την κρίση που εξελίσσεται από τον υπουργό Εσωτερικών και ότι η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής θα προβεί σε «σωστή αξιολόγηση» του θέματος και θα ενημερώσει το κοινό για «τι συμβαίνει και πώς το θέμα έφτασε εκεί που έφτασε». 

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα απελάσει τους 130 Παλαιστίνιους.

«Δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω. Παρόλο που δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα και χαρτιά, πρόκειται για ανθρώπους από μια χώρα που μαστίζεται από συγκρούσεις, μια χώρα που μαστίζεται από πόλεμο» ειπε χαρακτηριστικά. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νότια Αφρική Λωρίδα της Γάζας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark