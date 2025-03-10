Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε τους «φίλους» να σέβονται στους συμμάχους τους και να μην επιδεικνύουν αλαζονεία με ανάρτηση στο Χ στο οποίο δεν αναφέρεται κανένας ονομαστικά, αλλά ακολουθεί τη χθεσινή σύγκρουση στα κοινωνικά δίκτυα ανάμεσα σε Αμερικανούς και Πολωνούς αξιωματούχους σχετικά με το Starlink.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε τον Πολωνό υπουργό Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι ότι «φτιάχνει πράγματα» και ότι είναι «αγνώμων» αναφερόμενος στις δηλώσεις Σικόρσκι, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία είναι πιθανόν να χρειασθεί εναλλακτική λύση στην δορυφορική υπηρεσία του Ίλον Μασκ, αν αυτή καταστεί αναξιόπιστη.

Η Πολωνία πληρώνει για να έχει η Ουκρανία την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Starlink, το οποίο προσφέρει πολύτιμη ιντερνετική συνδεσιμότητα στο Κίεβο και τις ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

«Πραγματική ηγεσία σημαίνει σεβασμός στους εταίρους και τους συμμάχους. Ακόμη και για τους μικρότερους και λιγότερο ισχυρούς», γράφει ο Ντόναλντ Τουσκ στο Χ. «Ποτέ αλαζονεία. Αγαπητοί φίλοι, σκεφτείτε το».

Ο Ρούμπιο είπε επίσης ότι «κανείς δεν έχει διατυπώσει απειλές για την διακοπή των υπηρεσιών του Starlink στην Ουκρανία». «Και να πείτε ευχαριστώ διότι, χωρίς το Starlink, η Ουκρανία θα είχε χάσει αυτόν τον πόλεμο προ πολλού και οι Ρώσοι θα βρίσκονταν στα σύνορα της Πολωνίας αυτήν την στιγμή».

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι απάντησε σε αυτό: «Ευχαριστώ Μάρκο που επιβεβαιώνεις ότι οι γενναίοι στρατιώτες της Ουκρανίας μπορούν να υπολογίζουν στην ζωτικής σημασίας ιντερνετική υπηρεσία που προσφέρεται από κοινού από τις ΗΠΑ και την Πολωνία».

Και μετά πήρε την σκυτάλη ο Ίλον Μασκ για να πει στον Ράντοσλαβ Σικόρσκι «να κλείσει το στόμα του» και τον αποκάλεσε «ανθρωπάκι» όταν εκείνος δήλωσε ότι η Πολωνία, η οποία πληρώνει 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τις υπηρεσίες του Starlink, μπορεί να χρειασθεί να βρει άλλο προμηθευτή, αν η υπηρεσία του Μασκ είναι αναξιόπιστη.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αφαιρέσει μέρος της πρόσβασης της Ουκρανίας σε δορυφορικό οπτικό υλικό και έχει διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών, ενισχύοντας την πίεση επί του Κιέβου για να ορίσει την έκβαση του πολέμου κατά τις επιθυμίες του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Η μετοχή της γαλλοβρετανικής Eutelsat ενισχύθηκε κατά 650% την περασμένη εβδομάδα λόγω της φημολογίας ότι η εταιρεία είναι πιθανόν να αντικαταστήσει το Starlink στην Ουκρανία.

Χθες ο Μασκ απείλησε με ανάρτηση στο Χ «με κατάρρευση του μετώπου στην Ουκρανία, αν αυτός κλείσει το Starlink». Αλλά αργότερα δήλωσε ότι «δεν θα το κλείσει»...

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

