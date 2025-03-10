Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Η αστυνομία στο Λονδίνο προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος σκαρφάλωσε ξυπόλητος στον Πύργο της Ελισάβετ, ευρύτερα γνωστό ως Big Ben, κρατώντας μια σημαία της Παλαιστίνης. Η διαμαρτυρία ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν ο άνδρας κατέβηκε με τη βοήθεια μιας εναέριας πλατφόρμας, υπό το βλέμμα δεκάδων αστυνομικών και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

A man has been arrested after scaling Big Ben's Elizabeth Tower at the Palace of Westminster.



Emergency crews went up in a crane to negotiate with him, and he eventually came down in a cherry picker as Big Ben struck midnight, after more than 16 hours.https://t.co/AiM42JCRLY pic.twitter.com/OqvEDb9qMa March 9, 2025

«Αυτό ήταν ένα παρατεταμένο περιστατικό λόγω του σημείου στο οποίο βρίσκονταν ο άνδρας και της ανάγκης να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των αστυνομικών, του ίδιου του ατόμου και των πολιτών», αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας. «Συνεργαστήκαμε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου για να επιλύσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατό, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο».

❗️🇵🇸⚔️🇬🇧 - A man who climbed the Elizabeth Tower, commonly known as Big Ben, at the British Parliament with a Palestinian flag was arrested, London police confirmed on social media.



The incident, described as prolonged due to the location’s unique challenges, required careful… pic.twitter.com/rwBjRjajpH — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 9, 2025

Ο άνδρας σκαρφάλωσε στον πύργο το πρωί του Σαββάτου, περνώντας πάνω από έναν φράχτη που περιβάλλει το κοινοβουλευτικό κτήμα, χωρίς να γίνει αντιληπτός από την ασφάλεια, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρέμεινε σε μια προεξοχή του πύργου, κρατώντας τη σημαία της Παλαιστίνης, ενώ διαπραγματευτές προσπαθούσαν να τον πείσουν να κατέβει.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα του Σαββάτου, ο άνδρας δήλωσε: «Θα κατέβω με τους δικούς μου όρους». Οι διαπραγματευτές, εξέφρασαν ανησυχία για τον τραυματισμό στο πόδι του, επισημαίνοντας ότι υπήρχε «πάρα πολύ αίμα» και ότι τα ρούχα του δεν ήταν κατάλληλα για τις χαμηλές θερμοκρασίες μετά τη δύση του ηλίου. Ωστόσο, εκείνος επέμεινε ότι ήταν ασφαλής και απείλησε να ανέβει ψηλότερα αν τον πλησίαζαν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, μια μικρή ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε πίσω από τον αστυνομικό κλοιό στο Victoria Embankment, φωνάζοντας «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Είσαι ήρωας».

