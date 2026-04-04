Ουκρανία: Η Naftogaz ανακοίνωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά υποδομών της

Η κρατική εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας Naftogaz, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιτέθηκε κατά υποδομών της στην περιοχή της Πολτάβα στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, με συνέπεια την πρόκληση πυρκαγιάς.

“Η Ρωσία συνεχίζει την πραγματοποίηση στοχευμένων επιθέσεων κατά υποδομών πετρελαίου φυσικού αερίου και ενέργειας”, ανέφερε η εταιρεία σε μία ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. “Από την αρχή του έτους, ο εχθρός έχει επιτεθεί σε υποδομές της Naftogaz σε περισσότερες από 40 περιπτώσεις”.

Πηγή: skai.gr

