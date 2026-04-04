Αντιπολεμικά μηνύματα στη Μ.Παρασκευή των Καθολικών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πάπας Λέων σήκωσε προσωπικά τον ξύλινο σταυρό σε όλες τις δεκατέσσερις στάσεις της πομπής της Μεγάλης Παρασκευής στο Κολοσσαίο, κάτι που είχε πραγματοποιήσει μόνο ο Παύλος ο Έκτος το 1965.

Περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν την τελετή της Οδού του Σταυρού (Via Crucis) στη Ρώμη.

Η τελετή περιελάμβανε στοχασμούς βασισμένους στη φράση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης ότι "κάθε ισχυρός πρέπει να απολογηθεί ενώπιον του Θεού για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας του".

Μεταφέροντας τον σταυρό σε όλη την πομπή της Μεγάλης Παρασκευής, ο Πάπας Λέων στέλνει επίκαιρα μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Επικοινωνία με Χέρτσογκ, Ζελένσκι.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Περισσότεροι από τριάντα χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν την τελετή της Οδού του Σταυρού (Via Crucis) στο Κολοσσαίο της Ρώμης. Ο Πάπας Λέων θέλησε να σηκώσει τον ξύλινο σταυρό και στις δεκατέσσερις στάσεις της διαδρομής, κάτι που είχε κάνει μέχρι σήμερα μόνο ο Παύλος ο Έκτος το 1965.

Πηγή: Deutsche Welle

«Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης μας υπενθυμίζει ότι κάθε ισχυρός θα πρέπει να απολογηθεί, ενώπιον του Θεού, για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την εξουσία που του δόθηκε» υπογραμμίσθηκε στους στοχασμούς της Via Crucis.Πριν από την τελετή ο Ποντίφικας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ζητώντας του «να ενεργοποιηθούν όλες οι δίοδοι διπλωματικού διαλόγου, ώστε να τεθεί τέλος στην σύρραξη, ενόψει μιας διαρκούς και δίκαιης ειρήνης σε όλη την Μέση Ανατολή». Σε επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επίσης, ο Πάπας ευχήθηκε, μεταξύ των άλλων, να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να απελευθερωθούν οι όμηροι.Από το Κολοσσαίο, ο Λέων και ολόκληρη η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προσευχήθηκαν υπέρ των πολιτικών κρατουμένων, των ανθρώπων που χάνουν την ζωή τους κάτω από τα συντρίμμια, των φυλακισμένων. Δόθηκε έμφαση, παράλληλα, στον πόνο που προκαλούν «οι σφαγές και οι γενοκτονίες».Ενόψει νέου μηνύματοςΕίναι σαφές, ουσιαστικά, πως ο Λέων και η Εκκλησία του πιστεύουν πως ο πόλεμος αυτός στην Μέση Ανατολή δεν έπρεπε να ξεσπάσει, ότι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο και πρέπει να τερματισθεί το γρηγορότερο δυνατό. Δεν είναι τυχαίο ότι, στο τέλος της τελετής, ο Πάπας Πρέβοστ ευλόγησε τους πιστούς χρησιμοποιώντας τα λόγια του Αγίου Φραγκίσκου, ο οποίος θεωρείται από τους Καθολικούς- και όχι μόνον- σύμβολο διαλόγου και αμοιβαίας κατανόησης.Θεωρείται βέβαιο, επίσης, ότι και στο αυριανό του πασχαλινό μήνυμα «προς την Πόλη και τον Κόσμο» στο Βατικανό ο Λέων ο ΙΔ’ θα ζητήσει με ιδιαίτερη έμφαση να εγκαταλειφθεί η λογική της απεριόριστης βίας, ώστε να δοθεί μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, το Βατικανό θεωρεί κύριας σημασίας την συνεργασία και την αποτελεσματική δράση όλων των Χριστιανών, όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα ο ίδιος ο «Άγιος Πατέρας» των Καθολικών.Διότι, όπως υπογραμμίσθηκε χθες βράδυ, όποιος ακολουθεί την οδό του Κυρίου, δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να καταγγέλλει «τον κυνισμό των ισχυρών» και να προσφέρει την βοήθειά του «σε όλους τους εσταυρωμένους της Ιστορίας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.