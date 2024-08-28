Ολλανδία: Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω βλάβης

Βλάβη στο σύστημα πληροφορικής, άγνωστης μέχρι στιγμής αιτίας, έχει επηρεάσει σήμερα τη λειτουργία περιφερειακού αεροδρομίου και πολλών δημόσιων υπηρεσιών στην Ολλανδία, ανάμεσά τους το Λιμενικό και η Στρατιωτική Αστυνομία.

Τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν, στη νοτιοανατολική Ολλανδία, παρέμειναν καθηλωμένα στο έδαφος.

«Εξαιτίας προβλημάτων στο δίκτυο, δεν είναι εφικτή η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα επιλυθεί το πρόβλημα», επεσήμανε το αεροδρόμιο στον ιστότοπό του.

Το κεντρικό αεροδρόμιο της Ολλανδίας, το Σίπχολ κοντά στο Άμστερνταμ, λειτουργεί κανονικά, όμως από την τεχνική βλάβη φαίνεται να έχουν επηρεαστεί άλλες δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα.

Το Λιμενικό ανακοίνωσε ότι λόγω της βλάβης δεν είναι εφικτή η επικοινωνία του κοινού μαζί του, οπότε συνέστησε στους πολίτες να καλούν το 112, αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

Το κέντρο επικοινωνίας της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Ολλανδίας είναι επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ δεν είναι εφικτό να κλείσει κάποιος ραντεβού για να εμβολιαστεί κατά της covid-19.

