Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς έχει στο Βερολίνο ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να βελτιώσει τις ευρωβρετανικές σχέσεις μετά από το Brexit.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να αρχίσουν συνομιλίες για μια νέα διμερή συνθήκη συνεργασίας, με τον κ. Στάρμερ να επιδιώκει προτεραιότητα για τις βρετανικές επιχειρήσεις που θέλουν πρόσβαση στη γερμανική αφορά.

Κατά τον εδώ και οκτώ εβδομάδες πρωθυπουργό της Βρετανίας, η νέα συμφωνία θα βελτιώνει τη συνεργασία στους τομείς άμυνας και ασφάλειας και θα δίνει ώθηση στο εμπόριο. Ο κ. Στάρμερ έχει πει πως η στενότερη συνεργασία με την ΕΕ θα τονώσει τη βρετανική οικονομία, θα συμβάλει στον περιορισμό της μετανάστευσης και θα επιτρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο «να στρίψει τη γωνία» μετά από το Brexit.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου.

Στη συνέχεια ο Κιρ Στάρμερ θα μεταβεί στο Παρίσι για την τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων και για συνάντηση με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν αύριο Πέμπτη.

Στο ταξίδι του ο Βρετανός ηγέτης θα έχει επιπλέον συναντήσεις μεταξύ άλλων με τους διευθύνοντες συμβούλους της Siemens Energy, της εταιρείας κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων Rheinmetall και της γαλλικής βιομηχανίας οπλικών συστημάτων Thales.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.