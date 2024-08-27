Συγκαλείται την Τετάρτη το Συμβούλιο ΝΑΤΟ - Ουκρανίας κατόπιν αιτήματος του Κιέβου

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ συγκαλεί αύριο Τετάρτη το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, γνωστοποίησε σήμερα εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

«Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί σε επίπεδο πρεσβευτών», διευκρίνισε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Φάραχ Νταχλάλα. «Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ αναμένεται να ενημερώσει τους συμμάχους, μέσω βιντεοσύνδεσης, για την κατάσταση στο πεδίο των μαχών και για τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις εξοπλιστικές ανάγκες», συμπλήρωσε.

Το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας συστάθηκε πέρυσι, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ της συμμαχίας και του Κιέβου. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου παρίστανται συνήθως πρεσβευτές από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και ουκρανοί αξιωματούχοι.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ επισημαίνει ενόψει της αυριανής συνεδρίασης ότι προηγήθηκε «μπαράζ σφοδρών επιθέσεων της Ρωσίας εναντίον αμάχων και υποδομών της Ουκρανίας».

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν παράσχει ουσιαστική υποστήριξη στην αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν περαιτέρω τις αμυντικές ικανότητες της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους και drones εναντίον πολλών ουκρανικών περιοχών, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανέφεραν αξιωματούχοι νωρίτερα σήμερα, την επομένη του σφοδρότερου κύματος αεροπορικών επιθέσεων που εξαπέλυσε η Ρωσία από την έναρξη της εισβολής στη γειτονική της χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

