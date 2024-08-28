Διαπραγματευτές από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ συναντώνται σήμερα, Τετάρτη στην Ντόχα για συνομιλίες σε «τεχνικό επίπεδο/επίπεδο εργασίας» σχετικά με μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της συνάντησης, χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες.

Τουλάχιστον 40.534 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 93.778 έχουν τραυματιστεί κατά την επίθεση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα, τον οποίο διοικεί η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ολονύχτιες επιδρομές από τους IDF στη Δυτική Όχθη

Μεγάλη ισραηλινή στρατιωτική εισβολή έλαβε χώρα τη νύχτα σε διαφορετικές τοποθεσίες στη βόρεια Δυτική Όχθη με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους. Κάτοικοι σε πόλεις και κωμοπόλεις της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης ανέφεραν στο Al Jazeera ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν τρία χτυπήματα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Θεωρείται η μεγαλύτερη επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από το 2002, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν επιδρομές σε διάφορες πόλεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη ότι διεξάγει «επιχείρηση για την αναχαίτιση της τρομοκρατίας στην Τζενίν και στο Τουλκάρμ» στη βόρεια Δυτική Όχθη. Αρκετοί «καταζητούμενοι Παλαιστίνιοι» είχαν τεθεί υπό κράτηση, ανέφεραν οι Times.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, οι ισραηλινές δυνάμεις αναπτύσσουν επίσης μπουλντόζες για να καταστρέψουν παλαιστινιακές υποδομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν αναπτύξει τέσσερις μπουλντόζες στο Τουλκάρμ την Τετάρτη, ανέφερε η Wafa, και κατέστρεψαν τις υποδομές και τα δίκτυα ύδρευσης.

Πηγή: skai.gr

