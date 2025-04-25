Ουκρανία: Η Κριμαία ανήκει στην Ουκρανία, δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε σήμερα Παρασκευή ότι θεωρεί πως η Κριμαία ανήκει στην Ουκρανία παρά την προσάρτησή της από τη Ρωσία το 2014, υπογραμμίζοντας πως η θέση του Κιέβου σε αυτό το θέμα παραμένει «ίδια» παρά τις αμερικανικές πιέσεις.

«Η θέση μας παραμένει η ίδια (…) όλα τα εδάφη που έχουν προσωρινά καταληφθεί ανήκουν στην Ουκρανία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ζελένσκι, την ώρα που η αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικής προβλέπεται, σύμφωνα με ΜΜΕ, στο αμερικανικό σχέδιο για την παύση των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, άφησε να εννοηθεί ότι «εδαφικά ζητήματα» θα μπορούσαν να τεθούν προς συζήτηση, εάν υπάρξει «πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός».

«Μια πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ανοίγει τη δυνατότητα να συζητηθούν τα πάντα», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι δεν είναι σίγουρος ότι «θα έχει τον χρόνο» προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου, που θα τελεστεί αύριο στη Ρώμη και στην οποία αναμένεται να δώσει το «παρών» ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους Ντόναλντ Τραμπ.

«Εάν έχω τον χρόνο, θα είμαι σίγουρα παρών», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, επικαλούμενος συναντήσεις με στρατιωτικούς αξιωματούχους που θα πρέπει να έχει την ίδια ημέρα.

«Δεν γνωρίζω πόσο χρόνο θα πάρει αυτό», συμπλήρωσε.

