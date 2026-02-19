Οι επικεφαλής πέντε ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών είναι απαισιόδοξοι σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία φέτος.

Μιλώντας στο Reuters, οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι κατάσκοποι εκτιμούν πως η Ρωσία δεν θέλει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμο. Τέσσερις από αυτούς δήλωσαν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να πιέσει για την άρση των κυρώσεων και την επίτευξη επιχειρηματικών συμφωνιών.

Οι συνομιλίες είναι «θέατρο διαπραγματεύσεων», δήλωσε ένας επικεφαλής ευρωπαϊκής μυστικής υπηρεσίας.

Οι παρατηρήσεις των Ευρωπαίων έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ (Trump), ο οποίος επιθυμεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία έως τον Ιούνιο, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου που θα γίνουν τον Νοέμβριο.

«Η Ρωσία δεν επιδιώκει ειρηνευτική συμφωνία. Επιδιώκει τους στρατηγικούς της στόχους, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών.

Στους στόχους της Μόσχας, όπως εκτιμά, είναι η απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την εξουσία και η μετατροπή της Ουκρανίας σε ουδέτερη ζώνη.

Το κύριο ζήτημα, σύμφωνα με έναν δεύτερο επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών, είναι ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ούτε χρειάζεται μια γρήγορη ειρήνη, καθώς η οικονομία της «δεν βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού».

Αν και οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών δεν αποκάλυψαν πώς απέκτησαν τις πληροφορίες τους, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούν ανθρώπινες πηγές, υποκλαπείσες επικοινωνίες και άλλα μέσα.

Όπως σημειώνει το Reuters, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι είναι έτοιμος για ειρήνη, αλλά με τους δικούς του όρους, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα κάνει λάθος στις εκτιμήσεις τους.

Διπλωματικός πυρετός

Οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα, για τρίτη φορά το 2026 με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, χωρίς να επιτευχθεί καμία πρόοδος σε βασικά σημεία διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού ζητήματος.

Η Μόσχα θέλει το Κίεβο να αποσύρει τις δυνάμεις του από το υπόλοιπο 20% της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ που δεν ελέγχεται από τη Ρωσία, κάτι που η Ουκρανία αρνείται να κάνει.

Ένας από τους επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ικανοποιηθεί εδαφικά αν αποκτούσε το υπόλοιπο του Ντονέτσκ, αλλά αυτό δεν θα εκπλήρωνε τον στόχο της να ανατρέψει τη φιλοδυτική κυβέρνηση του Ζελένσκι.

Ένας άλλος επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών είπε ότι υπήρχε μια λανθασμένη πεποίθηση ότι η παραχώρηση του Ντονέτσκ από την Ουκρανία θα οδηγούσε σύντομα σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Σε περίπτωση που οι Ρώσοι λάβουν αυτές τις παραχωρήσεις, πιστεύω ότι αυτό θα είναι ίσως η αρχή των πραγματικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο αξιωματούχος, προβλέποντας ότι η Μόσχα θα προβάλει περαιτέρω απαιτήσεις.

Ένας επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για το «πολύ περιορισμένο» επίπεδο δεξιοτήτων στη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία σε ολόκληρη τη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής πλευράς, η οποία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις συνομιλίες.

Η αμερικανική πλευρά ηγείται από τον Στιβ Γουίτκοφ, έναν επιχειρηματία του κλάδου των ακινήτων και μακροχρόνιο φίλο του Τραμπ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, που είναι γαμπρός του προέδρου. Και οι δύο άνδρες έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχες συνομιλίες εκ μέρους του Τραμπ, αλλά δεν είναι εκπαιδευμένοι διπλωμάτες ούτε έχουν εξειδίκευση στη Ρωσία ή την Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι απάντησε στο πρακτορείο πως οι ανώνυμες κριτικές δεν βοηθούν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίλυση του πολέμου. «Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του έχουν κάνει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο για να φέρουν τις δύο πλευρές κοντά, ώστε να σταματήσει η σφαγή και να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε.

Ρίσκα

Δύο από τους αξιωματούχους δήλωσαν ότι η Μόσχα προσπαθεί να διαχωρίσει τις συνομιλίες σε δύο διαφορετικά μέτωπα: το ένα επικεντρωμένο στον πόλεμο και το δεύτερο επικεντρωμένο σε διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες του τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ρωσίας συζητούν διμερείς συμφωνίες συνεργασίας αξίας 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες προτάθηκαν από τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο δεύτερος επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών είπε ότι η προσφορά είχε ως στόχο να προσελκύσει τόσο τον Τραμπ όσο και τους Ρώσους ολιγάρχες που δεν έχουν επωφεληθεί από τον πόλεμο λόγω των κυρώσεων και παραμένουν πιστοί στον Πούτιν, παρά την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας.

Ο αξιωματούχος επισημαίνει πως φαίνεται πως η Ρωσία είναι μια «ανθεκτική κοινωνία» που μπορεί να αντέξει τις δυσκολίες.

Ωστόσο, τρίτος αξιωματούχος εκτιμά ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει «πολύ υψηλούς» χρηματοοικονομικούς κινδύνους στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, την περιορισμένη πρόσβαση της Μόσχας στις κεφαλαιαγορές λόγω των κυρώσεων και το υψηλό κόστος δανεισμού.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται μεταξύ στασιμότητας και ύφεσης, μετά από αύξηση μόλις 1% πέρυσι. Το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, το οποίο καθορίζει το κόστος δανεισμού, ανέρχεται σε 15,5%.

Επίσης, το ρευστό μέρος του ρωσικού ταμείου «για τις δύσκολες μέρες», το οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να καλύψει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, έχει μειωθεί κατά περισσότερο από το ήμισυ από την εισβολή στην Ουκρανία.

