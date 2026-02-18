Οι συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, με τον επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι «η συζήτηση ήταν δύσκολη αλλά σημαντική».

«Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων στη Γενεύη ολοκληρώθηκε. Οι συζητήσεις ήταν δύσκολες αλλά σημαντικές», δήλωσε ο Κίριλ Μπουντάνοφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, δημοσιεύοντας παράλληλα μια φωτογραφία των Ουκρανών διαπραγματευτών. «Μαζί με την ομάδα μας, προετοιμαζόμαστε για τον επόμενο γύρο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον».

Όπως έγινε γνωστό από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μετά το τέλος των επίσημων συνομιλιών ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, είχε δίωρη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με την ουκρανική πλευρά στη Γενεύη.

Νωρίτερα, ο Μεντίνσκι είχε χαρακτήρισε τον σημερινό τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων ως «δύσκολο», αλλά «επαγγελματικό».

Οι επίσημες συνομιλίες ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη έπειτα από μόλις δύο ώρες, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να τις χαρακτηρίζει «δύσκολες» και να κατηγορεί τη Ρωσία ότι καθυστερεί σκόπιμα την πρόοδο προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματικής αποστολής Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες. Σημείωσε ότι οι συνομιλίες ήταν ουσιώδεις και εναττικές και πως «ξεκαθαρίστηκε ένας αριθμός θεμάτων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο στόχος της Ουκρανίας παραμένει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.







