Η όλη κατάσταση στην Ουκρανία είναι «πολύ άδικη» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, απαντώντας στο σχόλιο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο ότι είναι «άδικο» οι ΗΠΑ θα ασκούν πιέση κυρίως στην Ουκρανία και όχι τη Ρωσία.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως «όλη αυτή η κατάσταση είναι πολύ άδικη», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας: «Όχι μόνο για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς που έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά και για τον αμερικανικό λαό και τον Αμερικανό φορολογούμενο που πλήρωνε τον λογαριασμό αυτής της πολεμικής προσπάθειας πριν ο πρόεδρος Τραμπ βάλει τέλος σε αυτό».

Η Λέβιτ συνέχισε επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ «εξακολουθούν να πουλάνε όπλα στο ΝΑΤΟ, τα οποία αποστέλλονται στην Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας της και των συνόρων της», αναφερόμενη στο πρόγραμμα Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) που συστάθηκε το περασμένο καλοκαίρι ώστε να καταστεί δυνατή η αποστολή αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να καλεί δημόσια την Ουκρανία -και όχι τη Ρωσία- να κάνει παραχωρήσεις.

«Ελπίζω ότι είναι απλώς η τακτική του και όχι απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι σχετικά με τη στάση του Τραμπ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εναπόκειται στην Ουκρανία και στον Ζελένσκι να κάνουν βήματα ώστε οι συνομιλίες να είναι επιτυχημένες.

«Η Ουκρανία καλύτερα να έρθει γρήγορα στο τραπέζι, αυτό μόνο λέω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One τη Δευτέρα.



