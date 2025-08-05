Ουκρανία: Επικοινωνία Ζελένσκι με Τραμπ - «Συζητήσαμε τις κυρώσεις στη Ρωσία»

Την επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη με ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον απόηχο της αδιάλλακτης στάσης της Μόσχας στο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου. Η επικοινωνία των δύο ηγετών έρχεται την προηγουμένη της προγραμματισμένης επίσκεψης του απεσταλμένου του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα.

«Φυσικά, μιλήσαμε για κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η οικονομία τους συνεχίζει να φθίνει και γι' αυτό η Μόσχα είναι τόσο προσεκτική σε αυτή την προοπτική και στην αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ. Αυτό μπορεί να αλλάξει πολλά» επισήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πλήρως ενημερωμένος για τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, στις άλλες πόλεις και κοινότητές μας» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Επίσης, ανέφερε ότι στην επικοινωνία τους συζητήθηκε και η ολοκλήρωση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ουκρανίας για τα drones στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πολεμικών προσπαθειών του Κιέβου.

Η ανακοίνωση Ζελένσκι:

«Παραγωγική συζήτηση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Το κλειδί είναι, φυσικά, ο τερματισμός του πολέμου. Είμαστε ευγνώμονες στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για όλες τις προσπάθειές του για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Είναι πραγματικά απαραίτητο να σταματήσουν οι δολοφονίες το συντομότερο δυνατό, το υποστηρίζουμε πλήρως. Θα μπορούσαν να είχαν περάσει πολλοί μήνες χωρίς πόλεμο αν οι Ρώσοι δεν τον είχαν παρατείνει.

Σήμερα συντονίσαμε τις θέσεις μας - Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ανταλλάξαμε εκτιμήσεις για την κατάσταση: οι Ρώσοι έχουν αυξήσει τη σοβαρότητα των επιθέσεων. Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πλήρως ενημερωμένος για τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, στις άλλες πόλεις και κοινότητές μας.

Φυσικά, μιλήσαμε για κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η οικονομία τους συνεχίζει να φθίνει και γι' αυτό η Μόσχα είναι τόσο προσεκτική σε αυτή την προοπτική και στην αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ. Αυτό μπορεί να αλλάξει πολλά.

Συζητήσαμε κοινές ευρωπαϊκές αποφάσεις που μπορούν να βοηθήσουν την άμυνά μας. Τώρα έχουμε αποφάσεις από την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία - περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για αμερικανικά όπλα που θα λάβει η Ουκρανία. Ευχαριστούμε! Αυτή η σχέση με τις χώρες του ΝΑΤΟ θα συνεχιστεί.

Συζητήσαμε επίσης για τη διμερή αμυντική μας σχέση με την Αμερική. Το προσχέδιο συμφωνίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει ήδη προετοιμαστεί από την ουκρανική πλευρά, είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε λεπτομερώς και να το ολοκληρώσουμε. Μία από τις ισχυρότερες συμφωνίες που μπορεί να υπάρξει είναι. Ευχαριστώ κάθε αμερικανική καρδιά που υποστηρίζει την υπεράσπιση των ζωών μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.