FT: Μυστικά ταξίδια Ιρανών αξιωματούχων στα πυρηνικά της Ρωσίας

Τον ρόλο της Ρωσίας στην ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, στο πλαίσιο της σύσφιξης της συμμαχίας τους, αποκαλύπτουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Ιρανοί πυρηνικοί επιστήμονες επισκέφθηκαν πέρυσι τη Ρωσία σε ένα μυστικό ταξίδι για να δουν ρωσικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν τεχνολογίες σχετικές με την κατασκευή πυρηνικών όπλων, αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι FT.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οποία βασίζεται σε διάφορες επίσημες επιστολές, ταξιδιωτικά έγγραφα και εταιρικά αρχεία, ο Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας Αλί Καλβάντ και τέσσερα άτομα από το προσωπικό του ταξίδεψαν στη Μόσχα στις 4 Αυγούστου 2024, ισχυριζόμενοι ότι ήταν υπάλληλοι μιας εταιρείας συμβούλων με έδρα την Τεχεράνη. Ωστόσο, το δημοσίευμα αναφέρει ότι όλοι εισήλθαν στη Ρωσία με διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εκδόθηκαν λίγες εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μόσχα, οι Financial Times αναφέρουν ότι οι πυρηνικοί επιστήμονες επισκέφθηκαν ένα ρωσικό επιστημονικό ίδρυμα που παράγει τεχνολογίες διπλής χρήσης, οι οποίες έχουν και πολιτικές εφαρμογές αλλά σχετίζονται και με την έρευνα πυρηνικών όπλων.

H εφημερίδα σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει τις συγκεκριμένες τεχνολογίες που αναζητούσε το Ιράν από τις ρωσικές εγκαταστάσεις, αλλά προσθέτει ότι ένας από τους Ιρανούς επιστήμονες, ο Σορούς Μοχτντασαμί, είναι ειδικός σε γεννήτριες νετρονίων - οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν έκρηξη σε ορισμένα πυρηνικά όπλα.

Μαζί με τον Καλβάντ και τον Μοχτασάμι, τα άλλα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας αναφέρονται από τους Financial Times ως ο Τζαβάντ Γκασέμι, πρώην διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας που σχετίζεται με πυρηνικά όπλα και έχει κυρωθεί από τις ΗΠΑ στο Ιράν, και ο Ρουχολάχ Αζιμιράντ, ανώτερος επιστήμονας στον Οργανισμό Αμυντικής Καινοτομίας και Έρευνας (SPND) του Ιράν, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο διάδοχος του επίσημου προγράμματος πυρηνικών όπλων του Ιράν.

Σε επιστολή που απέστειλε ο Καλβάντ στον Ρώσο επιστήμονα Όλεγκ Μασλένικοφ πριν από την επίσκεψη, ανέφερε ότι ο σκοπός του ταξιδιού θα ήταν «να συζητηθούν και να συμφωνηθούν τεχνικές και παραγωγικές πτυχές της ανάπτυξης ηλεκτρονικών συσκευών», ανέφεραν οι Financial Times, και «να εξεταστούν γενικές πιθανές οδοί για την επέκταση της επιστημονικής συνεργασίας».

Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασαν οι FT η επίσκεψη των Ιρανών επιστημόνων είχε και δευτερεύοντα σκοπό - την απόκτηση ραδιενεργών υλικών.

Τον Μάιο του 2024, αναφέρει η έκθεση, ο Καλβάντ έστειλε επιστολή σε έναν Ρώσο προμηθευτή πυρηνικών ισοτόπων, στην οποία ζητούσε τρία ραδιενεργά ισότοπα, για ερευνητικούς σκοπούς, σε απροσδιόριστες ποσότητες: Τρίτιο, Στρόνιο-90 και Νικέλιο-63.

Τα τρία ισότοπα διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους στην παραγωγή και τις δοκιμές πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, οι FT αναφέρουν ότι δεν βρήκαν κανένα στοιχείο ότι ο Καλβάντ έλαβε ποτέ τα ισότοπα που αναζητούσε.

Τον Ιούνιο, το Ισραήλ επιτέθηκε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, πυροδοτώντας έναν 12ήμερο πόλεμο με την Ισλαμική Δημοκρατία.

