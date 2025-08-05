Η ισραηλινή Πολιτική Διοίκηση ανακοίνωσε χθες ότι σφαγίασε περισσότερους από 200 κροκόδειλους του Νείλου, οι οποίοι αποτελούσαν «κίνδυνο», σε μια φάρμα που βρίσκεται σε έναν ισραηλινό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μια ενέργεια που καταγγέλθηκε από τον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος και από οργανώσεις προάσπισης δικαιωμάτων των ζώων.

Οι κροκόδειλοι «φυλάσσονταν σε ένα εγκαταλελειμμένο περιφραγμένο χώρο, σε άθλιες συνθήκες που συνιστούσαν κακοποίηση ζώου, με ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, κάτι που τους είχε οδηγήσει σε κανιβαλισμό», δήλωσε η Cogat, η ισραηλινή υπηρεσία άμυνας που διαχειρίζεται πολιτικές υποθέσεις στη Δυτική Όχθη, μια περιοχή που κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967.

Μετά από συζητήσεις με πραγματογνώμονες κτηνιάτρους, αποφασίστηκε ότι ο «πραγματικός κίνδυνος για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως», πρόσθεσε η Πολιτική Διοίκηση, η οποία δεν διευκρίνισε τον τρόπο που θανατώθηκαν τα ζώα.

Η φάρμα κροκοδείλων Petzael - που άνοιξε για τουρίστες τη δεκαετία του 1990 στην κοιλάδα του Ιορδάνη - μετατράπηκε σε εμπορική επιχείρηση αναπαραγωγής μετά από μια μείωση επισκεπτών που οφειλόταν στη Δεύτερη Ιντιφάντα.

Το 2013, ένας νόμος που απαγόρευε την εκτροφή άγριων ζώων για τη μεταπώληση των δερμάτων τους οδήγησε στο κλείσιμο της φάρμας, η οποία στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Ο Γκαντί Μπιτάν, ιδιοκτήτης της φάρμας για πάνω από 30 χρόνια, δήλωσε στο ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Ynet ότι δεν είχε λάβει ενημέρωση για τη σφαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

«Ήταν μια εκτέλεση, απλά και ξάστερα», κατήγγειλε, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αρχές κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του εργαζομένου που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο χώρο της φάρμας.

«Αυτά τα ζώα ήταν υγιή, καλοταϊσμένα και δεν είχαν αναφερθεί ποτέ σοβαρά ατυχήματα στη φάρμα», διαβεβαίωσε.

«Αυτή η πράξη αποτελεί μια σκληρή και αδικαιολόγητη σφαγή προστατευόμενων ζώων», κατήγγειλε η ισραηλινή ΜΚΟ Let the Animals Live, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ έχει υπογράψει τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας (Σύμβαση CITES)

Η ΜΚΟ ζήτησε την άμεση διεξαγωγή έρευνας.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την άνοιξη έδειχναν Ισραηλινούς εφήβους να πετούν πέτρες σε κροκόδειλους στη φάρμα.

Από το επίσημο κλείσιμό του, ορισμένοι από τους κροκόδειλους φέρεται να δραπέτευσαν πολλές φορές, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες των γύρω φυσικών καταφυγίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

