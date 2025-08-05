Την αποστράτευση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, στρατηγού Μετίν Γκιουράκ, αποφάσισε το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Τουρκίας, που συνεδρίασε σήμερα, 5 Αυγούστου, στην Άγκυρα υπό τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στη θέση του στρατηγού Γκιουράκ τοποθετείται ο νυν αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ενώ νέος αρχηγός του τουρκικού στρατού αναλαμβάνει ο διοικητής της Α΄Στρατιάς με έδρα την Κωνσταντινούπολη, Μετίν Τόκελ.

Παρατείνεται η θητεία για ένα χρόνο των αρχηγών του Ναυτικού, ναυάρχου Ερτζουμέντ Τατλίογλου, και της Αεροπορίας, πτεράρχου Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου.

Συνολικά αποστρατεύονται 45 ανώτατοι αξιωματικοί, επιπέδου ταξιάρχου και άνω, και στους τρεις κλάδους. Μετά τις σημερινές αποφάσεις, ο αριθμός των στρατηγών στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αυξάνεται στους 332 από τους 316 που είναι σήμερα.

Οι αποφάσεις για τις κρίσεις στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις τίθενται παραδοσιακά σε ισχύ στις 30 Αυγούστου, επέτειο της τουρκικής αντεπίθεσης στο Μικρασιατικό Μέτωπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

