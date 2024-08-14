Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Σούμι

Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ανέφερε συνολικά 45 ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, με κατευθυνόμενες βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οβίδες πυροβολικού.

Φωτογραφία αρχείου

Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα χθες Τρίτη στην κοινότητα Κρασνοπίλια της περιφέρειας Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ανέφερε συνολικά 45 ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, με κατευθυνόμενες βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οβίδες πυροβολικού. Υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους σε παραμεθόριες κοινότητες μετά την ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Νωρίτερα είχε επιβληθεί περιορισμός στις μετακινήσεις πολιτών σε μια ζώνη 20 χιλιομέτρων στην περιφέρεια Σούμι, κοντά στα ρωσικά σύνορα, λόγω σφοδρών εχθροπραξιών και ενεργοποίησης ρωσικών ομάδων δολιοφθοράς και αναγνώρισης στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία ρωσική εισβολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark