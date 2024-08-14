Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια Σούμι

Τουλάχιστον ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα χθες Τρίτη στην κοινότητα Κρασνοπίλια της περιφέρειας Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ανέφερε συνολικά 45 ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, με κατευθυνόμενες βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οβίδες πυροβολικού. Υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους σε παραμεθόριες κοινότητες μετά την ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Νωρίτερα είχε επιβληθεί περιορισμός στις μετακινήσεις πολιτών σε μια ζώνη 20 χιλιομέτρων στην περιφέρεια Σούμι, κοντά στα ρωσικά σύνορα, λόγω σφοδρών εχθροπραξιών και ενεργοποίησης ρωσικών ομάδων δολιοφθοράς και αναγνώρισης στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

