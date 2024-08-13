Νιγηρία: 16 νεκροί και 17 τραυματίες σε καραμπόλα

Τουλάχιστον 16 νεκροί και 17 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός καραμπόλας οχημάτων που σημειώθηκε το πρωί στην πόλη Ιμπαντάν της πολιτείας Όγιο, στη νοτιοδυτική Νιγηρία.

Το δυστύχημα συνέβη όταν έσπασαν τα φρένα φορτηγού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καραμπόλα με άλλα τέσσερα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός λεωφορείου.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στη Νιγηρία και οι αρχές αποδίδουν τα περισσότερα εξ αυτών σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

