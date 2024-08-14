Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 8 νεκροί από έκρηξη στο Καράκας

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου που προκάλεσε την κατάρρευση ενός σπιτιού σε μια λαϊκή γειτονιά του ανατολικού Καράκας, ανέφεραν σήμερα οι αρχές.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 11 νεκρούς.

«Δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές από το συμβάν. Δυστυχώς, έχουμε οκτώ νεκρούς, μεταξύ των οποίων και δύο βρέφη», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Έκτορ Ροντρίγκες, ο κυβερνήτης της Πολιτείας Μιράντα, που περιλαμβάνει και τη συνοικία Πεταρί, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Λατινικής Αμερικής.

Άλλοι 28 άνθρωποι διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε διάφορα νοσοκομεία. Ένας ενήλικας και δύο παιδιά βρέθηκαν σώοι στα συντρίμμια και φιλοξενούνται σε ένα γειτονικό σπίτι, πρόσθεσε ο Ροντρίγκες.

Οι αρχές δεν εξήγησαν ποιες ήταν οι αιτίες της καταστροφής. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επρόκειτο είτε για έκρηξη φιάλης αερίου, είτε για συσσώρευση αερίου λόγω διαρροής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

