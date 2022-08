Ουκρανία: Ελλιμενίστηκε δεύτερο πλοίο για να μεταφέρει σιτηρά μετά τη ρωσική εισβολή

Δεύτερο εμπορικό πλοίο κατέπλευσε σήμερα Τετάρτη σε ουκρανικό λιμάνι μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας. Το πλοίο έδεσε στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ και είναι έτοιμο να φορτώσει σιτηρά, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας.

«Το OSPREY S είναι έτοιμο να εξαγάγει 30.000 τόνους καλαμποκιού», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Υποδομών Ολεκσάντρ Κουμπράκοφ.



