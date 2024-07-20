Ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα μια εθνικίστρια, πρώην μέλος του κοινοβουλίου της Ουκρανίας, γνωστή για τις κραυγαλέες εκστρατείες της υπέρ της ουκρανικής γλώσσας.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται ότι πυροβόλησε την 60χρονη Ιρίνα Φάριον σε έναν δρόμο της πόλης Λβιβ. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται «απόπειρα ανθρωποκτονίας», είπε ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι ενημερώνεται τακτικά για τις έρευνες για τη σύλληψη του ενόπλου και καταδίκασε κάθε μορφή βίας.

Ірина Фаріон померла в лікарні.

Медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям.

Громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив🕯️ pic.twitter.com/o1jtp63cqR — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) July 19, 2024

Η Φάριον, που ήταν γλωσσολόγος, εντάχθηκε στο εθνικιστικό κόμμα Svoboda («Ελευθερία») το 2005 και εξελέγη στο κοινοβούλιο για πρώτη και τελευταία φορά το 2012. Υπήρξε επίσης μέλος του περιφερειακού συμβουλίου του Λβιβ. Έγινε γνωστή από τις εκστρατείες της για την προώθηση της ουκρανικής γλώσσας και τα εξευτελιστικά σχόλιά της για τους αξιωματούχους του δημόσιου τομέα που μιλούσαν ρωσικά. Το 2018, όταν η Ουκρανία μαχόταν τους φιλορώσους αυτονομιστές που είχαν καταλάβει εδάφη στην ανατολική Ουκρανία, κάλεσε τους συμπατριώτες της «να ρίξουν γροθιά στο σαγόνι σε όλους τους ρωσόφωνους».

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Φάριον κατήγγειλε ακόμη και τους ρωσόφωνους μαχητές του Τάγματος Αζόφ που υπερασπίστηκαν επί πολλούς μήνες τη Μαριούπολη.

Μολονότι η ουκρανική είναι η μοναδική επίσημη γλώσσα στην Ουκρανία, για πολλούς κατοίκους τα ρωσικά είναι η μητρική τους γλώσσα, μια κληρονομιά της σοβιετικής εποχής. Το γλωσσικό ήταν ανέκαθεν ακανθώδες ζήτημα για τη χώρα και το κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει νόμους για την προώθηση της ουκρανικής γλώσσας στο δημόσιο και τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών.

