Η παγκόσμια τεχνική βλάβη που φαίνεται ότι σχετίζεται με προβλήματα λογισμικού στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike και τη Microsoft επηρέασε σήμερα τη λειτουργία αεροδρομίων, αεροπορικών εταιρειών, τραπεζών, μέσων ενημέρωσης και δεκάδων άλλων επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο.

Ακολουθεί ένας κατάλογος με τα σημαντικότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν ανά τομέα:

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο προειδοποίησαν για καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ή άλλαξαν σε χειροκίνητο το check-in.

- Στο αεροδρόμιο του Βερολίνου διακόπηκαν προσωρινά όλες οι πτήσεις, δήλωσε ένας εκπρόσωπος στο πρακτορείο Reuters. Η Eurowings, θυγατρική της Lufthansa, ανακοίνωσε ότι σταματά τις πτήσεις εσωτερικού καθώς και τις πτήσεις από και προς τη Βρετανία μέχρι τις 3 μ.μ.

- Η εταιρεία διαχείρισης των ισπανικών αεροδρομίων Aena ανέφερε ένα «συμβάν» στο δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, το μεγαλύτερο της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επλήγησαν επίσης το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ και το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

- Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM δήλωσε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί πτήσεις την Παρασκευή και ανέστειλε τις περισσότερες από τις δραστηριότητές της. Η Air France, η μητρική εταιρεία της KLM, δήλωσε επίσης ότι οι δραστηριότητές της διαταράχθηκαν.

- Η Turkish Airlines αντιμετώπιζε προβλήματα με την έκδοση εισιτηρίων, το check-in και τις κρατήσεις, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Η Βουδαπέστη ανέφερε ότι πολλά συστήματα check-in αεροπορικών εταιρειών ήταν εκτός λειτουργίας.

- Μεγάλοι αερομεταφορείς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των American Airlines, Delta Air Lines και United Airlines διέκοψαν τις πτήσεις το πρωί της Παρασκευής, επικαλούμενοι προβλήματα επικοινωνίας. Αργότερα η American Airlines είπε ότι η λειτουργία της αποκαταστάθηκε. Η Frontier και η Spirit, επίσης, ακύρωσαν τις οδηγίες για την καθήλωση των αεροπλάνων στο έδαφος.

- Η Ryanair είπε ότι ακύρωσε έναν μικρό αριθμό πτήσεων.

- Εκπρόσωπος της SAS είπε ότι η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία ανέμενε καθυστερήσεις.

- Η Qantas, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Αυστραλίας και το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ δήλωσαν ότι οι πτήσεις συνεχίστηκαν κανονικά, αν και με κάποιες καθυστερήσεις.

- Η ελβετική εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skyguide δήλωσε ότι μείωσε προσωρινά τη χωρητικότητα στον ελβετικό εναέριο χώρο κατά 30%.

- Περίπου το 90% των πτήσεων στα αεροδρόμια Γκάτγουικ και Στάνστεντ του Λονδίνου ακυρώθηκαν ή έγιναν με καθυστέρηση.

- Οι ινδικοί αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των SpiceJet, Indigo, Akasa Air, Vistara, Air India και Air India Express αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα.

- Η Cebu Air των Φιλιππίνων δήλωσε ότι αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα και διακοπές λειτουργίας του συστήματος λόγω του προβλήματος της Microsoft.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

- Η μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας, η Commonwealth Bank, δήλωσε ότι προηγούμενα ζητήματα που επηρέαζαν τις άμεσες μεταφορές μέσω PayID επιλύθηκαν. Υπηρεσίες όπως η Netbank, η εφαρμογή CommBank, η CommBiz, οι εμπορικές πληρωμές και τα ΑΤΜ ήταν διαθέσιμες.

- Αρκετά μεγάλα γραφεία εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Λονδίνο και τη Σιγκαπούρη δυσκολεύονταν να εκτελέσουν συναλλαγές, ανέφεραν στο Reuters έξι πηγές του κλάδου. Το Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι ορισμένες υπηρεσίες επηρεάστηκαν στιγμιαία.

- Οι υπηρεσίες των νοτιοαφρικάνικων τραπεζών Capitec Bank και Absa αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά τη διακοπή τους.

- Η πλατφόρμα ειδήσεων και δεδομένων στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία της, επηρεάζοντας την πρόσβαση των χρηστών και προκαλώντας αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ανέφερε στη συνέχεια ότι τα τεχνικά προβλήματα στις τιμές συναλλάγματος και προθεσμιακών επιτοκίων επιλύθηκαν και οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν.

- Ορισμένες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ινδία αντιμετώπιζαν τεχνικές δυσκολίες.

- Η γερμανική ασφαλιστική εταιρεία Allianz δήλωσε ότι αντιμετωπίζει μια μεγάλη διακοπή λειτουργίας που επηρέαζε την ικανότητα των εργαζομένων να συνδέονται στους υπολογιστές τους.

- Ορισμένες γερμανικές τράπεζες αντιμετώπιζαν διακοπές, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ένωσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Deutsche Kreditwirtschaft, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

- Η Barclays είπε ότι επηρεάστηκε η ψηφιακή επενδυτική της πλατφόρμα Smart Investor.

- Η βραζιλιάνικη τράπεζα Bradesco δήλωσε ότι οι ψηφιακές της πλατφόρμες δεν ήταν διαθέσιμες σήμερα.

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

-Το βρετανικό Sky News ξανάρχισε να εκπέμπει έπειτα από πολύωρη διακοπή, αλλά ορισμένες από τις υπηρεσίες του δεν ήταν διαθέσιμες.

- Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός της Αυστραλίας, το ABC, είπε ότι αντιμετωπίζει μια «μεγάλη διακοπή», χωρίς να διευκρινίσει τον λόγο.

- Διακόπηκε το τακτικό πρόγραμμα του Sky News Australia.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας δήλωσε ότι έπεσε το σύστημα στις κρατήσεις των ιατρικών ραντεβού και τα αρχεία ασθενών, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν επηρεάστηκαν.

- Αρκετά νοσοκομεία στην Ολλανδία αναγκάστηκαν να περιορίσουν τις λειτουργίες τους, μετέδωσε το ολλανδικό πρακτορείο ANP.

- Η αστυνομία στη Βικτόρια της Αυστραλίας είπε ότι κάποια εσωτερικά συστήματα επλήγησαν, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λειτουργούσαν κανονικά.

- Η πυροσβεστική υπηρεσία της Κοπεγχάγης δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τη λήψη συναγερμών πυρκαγιάς που μεταδίδονται αυτόματα και προέτρεψε τους πολίτες να καλούν το 112 σε περίπτωση πυρκαγιάς.

- Δύο νοσοκομεία στις πόλεις Λύμπεκ και Κίελο της Γερμανίας ακύρωσαν τις προαιρετικές επεμβάσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα.

- Η μη κερδοσκοπική αλυσίδα νοσοκομείων Mass General Brigham είπε ότι η διακοπή επηρέασε πολλά από τα συστήματά της. Λόγω της σοβαρότητας του προβλήματος, ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες μη επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, και τα ιατρικά ραντεβού για σήμερα.

- Η Quest Diagnostics είπε ότι οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης ασθενών και οι ομάδες επικοινωνίας με τους πελάτες λειτουργούσαν με μειωμένη χωρητικότητα και οι ασθενείς θα έπρεπε να οπλιστούν με υπομονή μέχρι να τους εξυπηρετήσουν.

- Ο πάροχος εργαστηριακών εξετάσεων Labcorp είπε ότι η διακοπή επηρέαζε ορισμένα από τα συστήματά του, το τηλεφωνικό κέντρο και την παράδοση αποτελεσμάτων σε γιατρούς και ασθενείς.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

- Ο κολοσσός θαλασσίων μεταφορών Maersk είπε ότι επηρεάστηκαν ορισμένοι τερματικοί σταθμοί του αλλά επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία μέσα σε μερικές ώρες.

- Η FedEx είπε ότι αντιμετώπισε σημαντικές διακοπές στα δίκτυά της και προειδοποίησε για πιθανές καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεμάτων. Η ανταγωνιστική UPS προειδοποίησε επίσης για πιθανές καθυστερήσεις.

- Η σιδηροδρομική εταιρεία Union Pacific δήλωσε ότι το πρόβλημα στο λογισμικό της CrowdStrike είχε «συνέπειες» στο δίκτυό της, αλλά τα εφεδρικά πρωτόκολλα τη βοήθησαν να επικοινωνεί με τις ομάδες των εργαζομένων της.

ΑΛΛΟΙ

- Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας είπε ότι επλήγησαν υποδομές «ζωτικής σημασίας».

- Επηρεάστηκε το δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας.

- Ο Όμιλος Telstra της Αυστραλίας αντιμετώπιζε διακοπές σε ορισμένα από τα συστήματά του, δήλωσε στο Reuters ένας εκπρόσωπος της εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

- Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων Baltic Hub στην πολωνική πόλη Γκντανσκ δήλωσε ότι επλήγη από την παγκόσμια διακοπή λειτουργίας στα συστήματα της Microsoft και εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος.

- Η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού δήλωσε ότι επιβραδύνθηκαν οι δραστηριότητές της, αλλά ο αντίκτυπος ήταν περιορισμένος και οι πωλήσεις εισιτηρίων δεν επηρεάστηκαν.

- Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε ότι τα ηλεκτρονικά του συστήματα λειτουργούν και πάλι κανονικά.

- Η Maruti Suzuki, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ινδίας, δήλωσε ότι σταμάτησε για λίγο την παραγωγή και τις αποστολές. Συνέχισε τη λειτουργία του και δεν περίμενε άλλες επιπτώσεις από το συμβάν.

- Το λιμάνι του Χιούστον ανέφερε ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα σε δύο τερματικούς σταθμούς. Όλα τα συστήματα επανήλθαν σε λειτουργία αργότερα.

- Ο αμερικανικός γίγαντας των τηλεπικοινωνιών Verizon είπε αρχικά ότι «παγκόσμια προβλήματα» θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις υπηρεσίες του, ωστόσο το δίκτυο λειτουργούσε κανονικά.

- Η ποδοσφαιρική ομάδα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι αναγκάστηκε να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα πώληση των εισιτηρίων.

- Η Starbucks είπε ότι οι δυνατότητες προ-παραγγελιών και πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου ήταν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

