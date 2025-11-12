Ουκρανία: Αναστέλονται τα καθήκοντα του υπουργού Δικαιοσύνης εν μέσω έρευνας για διαφθορά στον τομέα της ενέργειας

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανέστειλε τα καθήκοντα του υπουργού Δικαιοσύνης Γερμάν Γκαλούσενκο, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας την Τετάρτη, εν μέσω έρευνας για διαφθορά στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Γκαλούσενκο, ο οποίος είχε προηγουμένως υπηρετήσει ως υπουργός Ενέργειας, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ανακοίνωσε το υπουργείο του την Τρίτη.

Δεν υπήρξε διευκρίνηση αν οι έρευνες έχουν σχέση με την υπόθεση διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας που ερευνά το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU).

Η φωνή του Γκαλούσενκο καταγράφηκε σε μια ηχογραφημένη συνομιλία με ορισμένους από τους υπόπτους της υπόθεσης που δημοσιοποίησε το NABU, σύμφωνα με πηγή που έχιε γνώση του ζητήματος.

