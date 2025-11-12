Bloomberg: Η διοίκηση Τραμπ εξετάζει ποια κονδύλια μπορεί να κόψει από τη Νέα Υόρκη μετά τη νίκη του Μαμντάνι

Οι βοηθοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρασαν τις ημέρες μετά τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης εξετάζοντας τα ομοσπονδιακά κονδύλια που ωφελούν την πόλη, με σκοπό την πιθανή αναστολή ή ακύρωσή τους, δήλωσε την Τρίτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η διοίκηση περιμένει τον Τραμπ να δώσει το πράσινο φως για το πάγωμα της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο Λευκός Οίκος και η ομάδα μετάβασης του εκλεγμένου δημάρχου δεν έχουν επικοινωνήσει μεταξύ τους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν ανέφερε συγκεκριμένα προγράμματα που θα μπορούσαν να παγώσουν εάν ο Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα προσπάθησε να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους εναντίον του Μαμντάνι πριν από τις εκλογές, υλοποιήσει τις απειλές του να αποσύρει τη χρηματοδότηση από την πόλη.

«Θα επικοινωνήσω με τον Λευκό Οίκο καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε τα καθήκοντά μας, επειδή αυτή η σχέση θα είναι κρίσιμη για την επιτυχία της πόλης», δήλωσε ο Μαμντάνι σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη από το NBC New York. «Θα πω ότι είμαι εδώ για να εργαστώ προς όφελος όλων όσων θεωρούν αυτή την πόλη σπίτι τους, και όπου υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας προς αυτόν τον σκοπό, είμαι έτοιμος, και αν αυτό γίνεται σε βάρος των Νεοϋορκέζων, θα το πολεμήσω».

Ο Μαμντάνι εξελέγη την περασμένη εβδομάδα ως ο 111ος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μετά από μια προεκλογική εκστρατεία με ένα προοδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πάγωμα ενοικίων, παροχή καθολικής παιδικής φροντίδας, τη χρηματοδότηση δωρεάν λεωφορείων και τη λειτουργία δημοτικών παντοπωλείων — ένα πρόγραμμα που σκοπεύει να χρηματοδοτήσει με νέους φόρους στις εταιρείες και τους υψηλότερους εισοδηματίες.

Αυτό το μήνυμα αναστάτωσε την επιχειρηματική και οικονομική ελίτ της Νέας Υόρκης — και πολλούς από τους πιο εξέχοντες Δημοκρατικούς της — προκαλώντας έντονη αντίδραση. Ο πρώην δήμαρχος Michael R. Bloomberg, ιδρυτής και κύριος μέτοχος του Bloomberg LP, μητρικής εταιρείας της Bloomberg News, υποστήριξε τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο, έναν από τους αντιπάλους του Μαμντάνι, και συνέβαλε σε μια πολιτική επιτροπή δράσης που υποστήριζε την υποψηφιότητά του.

Στην ομιλία του μετά τη νίκη του την περασμένη εβδομάδα, ο Μαμντάνι απευθύνθηκε απευθείας στον πρόεδρο. «Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τρεις λέξεις για σένα: «ΑΝέβασε την ένταση»», είπε, προσθέτοντας: «Για να φτάσεις σε οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να περάσεις από όλους μας».

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο Τραμπ επιτέθηκε επανειλημμένα στον Μαμντάνι, αποκαλώντας τον «κομμουνιστή» και προειδοποιώντας ότι η εκλογή του θα είχε καταστροφικές συνέπειες για το καθεστώς της Νέας Υόρκης ως παγκόσμιας οικονομικής πρωτεύουσας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι γεννημένος Νεοϋορκέζος, προέτρεψε τους ψηφοφόρους να συσπειρωθούν πίσω από τον Κουόμο, ο οποίος κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών από τον Μαμντάνι, και προσπάθησε να πιέσει άλλους υποψηφίους, μεταξύ των οποίων και τον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σλίβα, να αποσυρθούν.

Απειλές για τη χρηματοδότηση

Η εκλογή του Μαμντάνι προσφέρει τώρα στον Τραμπ την ευκαιρία να αυξήσει τον έλεγχο του στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας, δημιουργώντας μια σύγκρουση σχετικά με τις πολιτικές για την οικονομία, την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση, η οποία θα παρακολουθείται στενά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.

Μετά τις εκλογές, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι θέλει να δει «τον νέο δήμαρχο να τα πάει καλά, γιατί αγαπώ τη Νέα Υόρκη», αλλά προειδοποίησε τον Μαμντάνι να «σέβεται την Ουάσινγκτον» αν επιθυμεί να είναι επιτυχημένος στη θέση του.

Εάν ο Τραμπ υλοποιήσει τις προηγούμενες απειλές του για μείωση της χρηματοδότησης, αυτό θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για την πόλη — και την πολιτεία της Νέας Υόρκης — καθώς αντιμετωπίζει τις οικονομικές επιπτώσεις των περικοπών του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και shutdown της κυβέρνησης.

Η πόλη της Νέας Υόρκης έλαβε σχεδόν 10 δισ. δολάρια σε ομοσπονδιακά κονδύλια κατά το έτος χρήσης του 2025, που αντιστοιχούν στο 8,3% των συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού της. Τα κονδύλια αυτά διατέθηκαν για την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλα προγράμματα για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Η πόλη είναι επίσης έδρα των ηγετών του Δημοκρατικού Κόμματος τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία των ΗΠΑ, γεγονός που την καθιστά στόχο πολιτικών αντιποίνων από τον Τραμπ και τους συμμάχους του.

Ωστόσο, οι περικοπές σε βασικά προγράμματα σε περιοχές με δημοκρατική τάση ενέχουν επίσης πολιτικό κίνδυνο. Την 1η Οκτωβρίου, την πρώτη ημέρα του shutdown, ο Λευκός Οίκος ανέστειλε τη χρηματοδότηση ύψους 18 δισ. δολαρίων για τις υποδομές της Νέας Υόρκης.

