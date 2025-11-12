Περισσότερα από 1.500 κτίρια σε περιοχές της Γάζας που παραμένουν υπό τον έλεγχό του έχει καταστρέψει το Ισραήλ από την έναρξη της εκεχειρίας με τη Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το BBC Verify.

Οι νέες φωτογραφίες -η τελευταία από τις οποίες τραβήχτηκε στις 8 Νοεμβρίου- δείχνουν ότι ολόκληρες γειτονιές που ελέγχονται από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έχουν ισοπεδωθεί σε λιγότερο από ένα μήνα, προφανώς μετά από κατεδαφίσεις. Ο πραγματικός αριθμός των κατεστραμμένων κτιρίων θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς οι δορυφορικές εικόνες για ορισμένες περιοχές δεν είναι διαθέσιμες ώστε να αξιολογηθούν.

Ορισμένοι ειδικοί έχουν υποστηρίξει ότι οι κατεδαφίσεις ενδέχεται να παραβιάζουν τους όρους της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας. Ωστόσο, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δήλωσε στο BBC Verify ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ενεργούσαν «σύμφωνα με το πλαίσιο της εκεχειρίας».

Το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα βάση της οποίας συμφωνήθηκε η κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ότι «όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βομβαρδισμών και των βομβαρδισμών πυροβολικού, θα ανασταλούν». Έκτοτε, ο ίδιος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Ωστόσο, η ανάλυση των δορυφορικών εικόνων από το BBC Verify διαπίστωσε ότι η καταστροφή κτιρίων στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό συνεχίζεται σε τεράστια κλίμακα. Πρόκειται για κτίρια που καταστράφηκαν πίσω από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή.

Μάλιστα, πολλά από τα κατεδαφισμένα κτίρια δεν φαινόταν να έχουν υποστεί ζημιές πριν καταστραφούν, για παράδειγμα, στην ανατολική Χαν Γιουνίς, γύρω από την Αμπάσαν αλ-Καμπίρα. Όπως σχολιάζει το BBC αν και είναι δύσκολο να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα από μια δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε από ψηλά, αυτά τα κτίρια φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι δεν είχαν ορατές ζημιές στη δομή τους ή σημάδια που να υποδηλώνουν κάτι τέτοιο. Υπήρχαν σπίτια με κήπους, δέντρα και μερικά μικρά περιβόλια.

Μια σύγκριση μεταξύ δορυφορικών εικόνων αυτής της περιοχής που τραβήχτηκαν στην αρχή του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 με εικόνες που τραβήχτηκαν γύρω στην ημερομηνία της εκεχειρίας δείχνει μικρή αλλαγή σε πολλά κτίρια.

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και κοντά στο αλ-Μπαγιούκ, ανατολικά της πόλης Ράφα, όπως φαίνεται από τις δορυφορικές εικόνες. Πολυάριθμα κτίρια που από ψηλά φαινόταν άθικτα πριν από την κατάπαυση του πυρός έχουν έκτοτε καταστραφεί. Αεροφωτογραφίες μιας τεράστιας έκρηξης που δημοσιεύθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου δείχνουν σκόνη να βγαίνει από τα ερείπια.

Φωτογραφία από την περιοχή αλ-Μπαγιούκ στις 14 Οκτωβρίου 2025

Φωτογραφία από την περιοχή αλ-Μπαγιούκ στις 5 Νοεμβρίου 2025

Επαληθευμένα βίντεο που δείχνουν ελεγχόμενες κατεδαφίσεις και εκσκαφείς να κατεδαφίζουν κτίρια και δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την κατάπαυση του πυρός έχουν επίσης εντοπιστεί σε περιοχές πίσω από την Κίτρινη Γραμμή.

Το πριν ( 11 Οκτωβρίου) και το μετά (5 Νοεμβρίου) στην ανατολική γειτονιά Shejaiya, καθώς και κοντά στο ινδονησιακό νοσοκομείο στα όρια του καταυλισμού Τζαμπάλια

