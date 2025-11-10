Η NABU (εθνική ουκρανική υπηρεσία κατά της διαφθοράς) και η SAP (ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς) πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση με στόχο τη διαφθορά στον ενεργειακό τομέα.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς αποκάλυψαν μια εγκληματική οργάνωση που επί χρόνια φέρεται να είχε «απλώσει πλοκάμια» σε κρατικές επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της Energoatom.

Σύμφωνα με την NABU, η έρευνα διήρκεσε 15 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ντετέκτιβ συνέλεξαν πάνω από χίλιες ώρες ηχογραφήσεων που τεκμηριώνουν τις συνδέσεις μεταξύ αξιωματούχων, μεσαζόντων και εκπροσώπων επιχειρήσεων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ομάδα δημιούργησε ένα σύστημα μιζών και οικονομικού ελέγχου στον ενεργειακό τομέα. Επιδρομές και συλλήψεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Ντετέκτιβ της NABU διεξήγαγαν επίσης έρευνες στο σπίτι ενός επιχειρηματία κοντά στον πρόεδρο Ζελένσκι, αναφέρει η Ukrainska Pravda.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόκειται για τον Τιμούρ Μίντιτς, συνιδιοκτήτη του καναλιού Kvartal 95 Studio και στενό συνεργάτης του Ζελένσκι, ο οποίος έφυγε από την Ουκρανία τη νύχτα της 10ης Νοεμβρίου - λίγες ώρες πριν από την πραγματοποίηση της έρευνας της NABU.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον βουλευτή Γιάροσλαβ Ζελέσνκιακ, αναφέρουν επίσης έρευνες στα σπίτια του Υπουργού Δικαιοσύνης και του πρώην Υπουργού Ενέργειας Χέρμαν Χαλουστσένκο.

Ο εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Συνόρων, Αντρέι Ντέμτσενκο, δήλωσε σε σχόλιό του στο RBC-Ουκρανία ότι δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την αναχώρηση του Τιμούρ Μίντιτς από την Ουκρανία στις 10 Νοεμβρίου.

Σημείωσε επίσης ότι η Κρατική Υπηρεσία Συνόρων της Ουκρανίας δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τη διέλευση των συνόρων από τρίτους.

Στην Ουκρανία συχνά αναφέρουν ως έναν από τους στενότερους προσωπικούς φίλους του Ουκρανού προέδρου. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος Ζελένσκι φέρεται να γιόρτασε τα γενέθλιά του στο διαμέρισμα του Μίντιτς στο Κίεβο το 2021.

Τιμούρ Μίντιτς:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.