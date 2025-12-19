Viral: Ο πιο τρελός σωσίας του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Οσάκα 

Το πιο viral street act έρχεται από την Οσάκα της Ιαπωνίας. Ένας καλλιτέχνης του δρόμου εμφανίζεται ως Κιμ Γιονγκ Ουν, ίσως στην πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που έχουμε δει.

Μάλιστα, εκτός από τα μαλλιά, τα ρούχα και τα χαρακτηριστικά γυαλιά του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο σωσίας του Κιμ Γιονγκ Ουν κρατάει στην αγκαλιά του και έναν λούτρινο βαλλιστικό πύραυλο.

someone in Osaka pulled up with the wildest Kim Jong Un cosplay



he even had the nuke plushie pic.twitter.com/zNjImlkZxe — katexbt.hl (@katexbt) December 18, 2025

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει 34.000 likes για το τολμηρό γεωπολιτικό χιούμορ του καλλιτέχνη ενώ οι χρήστες εξυμνούν την «πιστότητα» της μεταμφίεσης, με πολλούς να αναρωτιούνται αν είναι ο αληθινός Κιμ Γιονγκ Ουν

Πηγή: skai.gr

