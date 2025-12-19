Λογαριασμός
Viral: Ο πιο τρελός σωσίας του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Οσάκα 

Εκτός από τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γυαλιά του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο καλλιτέχνης του δρόμου κρατάει και έναν λούτρινο βαλλιστικό πύραυλο

kim

Το πιο viral street act έρχεται από την Οσάκα της Ιαπωνίας. Ένας καλλιτέχνης του δρόμου εμφανίζεται ως Κιμ Γιονγκ Ουν, ίσως στην πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που έχουμε δει. 

Μάλιστα, εκτός από τα μαλλιά, τα ρούχα και τα χαρακτηριστικά γυαλιά του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, ο σωσίας του Κιμ Γιονγκ Ουν κρατάει στην αγκαλιά του και έναν λούτρινο βαλλιστικό πύραυλο. 

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει 34.000 likes για το τολμηρό γεωπολιτικό χιούμορ του καλλιτέχνη ενώ οι χρήστες εξυμνούν την «πιστότητα» της μεταμφίεσης, με πολλούς να αναρωτιούνται αν είναι ο αληθινός Κιμ Γιονγκ Ουν 

