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Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και δωροδοκίες στους έξι συλληφθέντες των πολεοδομιών

Η δράση της οργάνωσης αφορούσε την παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τη μείωση προστίμων και τη γενικότερη διαχείριση πολεοδομικών υποθέσεων

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Δικαιοσύνη

Της Έλενας Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 6 συλληφθέντες, εργαζόμενοι σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα που παρείχε παράνομες «διευκολύνσεις» και εξυπηρετήσεις σε πολίτες και επαγγελματίες.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία και δωροδοκία κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση καθήκοντος και εμπορία επιρροής, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για: 

  • Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
  • Δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού
  • Δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση, από κοινού
  • Παράβαση καθήκοντος
  • Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
  • Εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄εξακολούθηση

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ποινική δίωξη Πολεοδομία εξάρθρωση
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