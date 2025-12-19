Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσική εξέδρα πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα

Λίγες ώρες μετά το πλήγμα σε ρωσικό τάνκερ του σκιώδους στόλου της Μόσχας στη Μεσόγειο, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ρωσική εξέδρα άντλησης πετρελαίου την Κασπία Θάλασσα.

Όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η εξέδρα ανήκει στην πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil.

❗️The Security Service of 🇺🇦Ukraine (SBU) has struck a 🇷🇺Lukoil oil production platform in the Caspian Sea with drones for the third time — at the Valery Grayfer field (Rakushechnoye). The hit was recorded on a gas turbine unit. Previously, platforms at the Filanovsky and… pic.twitter.com/iofz5n8HuE — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 19, 2025

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι πρόκειται για την τρίτη εξέδρα άντλησης πετρελαίου που πλήττεται από την Ουκρανία στην Κασπία Θάλασσα τις τελευταίες εβδομάδες, με στόχο να μειωθούν τα έσοδα της Ρωσίας σε δολάρια από το πετρέλαιο, τα οποία χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

