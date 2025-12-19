Τραμπ: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός πολέμου με τη Βενεζουέλα άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC. «Δεν το αποκλείω» είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν κι άλλες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Την Τρίτη ο Τραμπ έδωσε εντολή για ναυτικό αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που κινούνται από και προς τη Βενεζουέλα, ενώ πρόσφατα οι ΗΠΑ προχώρησαν και σε κατάσχεση πετρελαιοφόρου από τη Βενεζουέλα.

Όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει την πιθανότητα τέτοιες ενέργειες να οδηγήσουν σε πόλεμο ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το συζητώ».

Αλλά όταν πιέστηκε, είπε ότι είναι μια πιθανότητα και σημείωσε ότι θα υπάρξουν κι άλλες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων.

Ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης να πει αν η εκδίωξη του Μαδούρο ήταν ο απώτερος στόχος του. «Ξέρει ακριβώς τι θέλω» απάντησε ο Τραμπ. «Ξέρει καλύτερα από τον καθένα».

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις εξαπολύονται εναντίον ναρκόπλοιων και ότι η Βενεζουέλα χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει την «τρομοκρατία των ναρκωτικών».

Πηγή: skai.gr

