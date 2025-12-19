«Ο καγκελάριος Μερτς δεν πήρε αυτό που ήθελε»

Ως «μεγάλη επιτυχία» σχολιάζει ο καγκελάριος Μερτς τον συμβιβασμό για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής. Ωστόσο, γερμανικά ΜΜΕ βλέπουν με κριτική διάθεση τη συμφωνία.Μέχρι τις τρεις το πρωί περίμεναν οι δημοσιογράφοι στις Βρυξέλλες για να δουν «λευκό καπνό» στην κρίσιμη διαπραγμάτευση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Θα περνούσε η γραμμή του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς που ζητούσε άμεση αξιοποίηση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας παρά τις αντιρρήσεις του Βελγίου και ορισμένων ανατολικοευρωπαϊκών χωρών και μάλιστα είχε ταξιδέψει προ ημερών στις Βρυξέλλες για να ασκήσει πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση στον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ;



Τελικά οι «27» δεν συμφώνησαν σε αυτή την πρόταση, αλλά στο plan B της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή να δοθεί στην Ουκρανία άτοκο δάνειο 90 δις ευρώ (ένα ποσό που θα συγκεντρώσουν τα κράτη-μέλη με κοινή ανάληψη χρέους) και η εκποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων να ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, εφόσον η Μόσχα αρνηθεί να καταβάλει αποζημιώσεις για την εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: Deutsche Welle

«Κράτησε λίγο παραπάνω, αλλά αυτή είναι η Ευρώπη» δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ, για να προσθέσει: «Φύγαμε νικητές από την αίθουσα των διαπραγματεύσεων». Εάν πράγματι το Βέλγιο νίκησε, σημαίνει αυτό ότι η Γερμανία ηττήθηκε;«Ήττα» ή «μέση λύση»;Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν το βλέπει έτσι. Ο ίδιος κάνει λόγο για μία «μεγάλη επιτυχία», εκτιμώντας ότι «στεκόμαστε με αποφασιστικότητα απέναντι στη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης».Σε μία πρώτη αποτίμηση, το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) σημειώνει ότι εάν δεν προέκυπτε συμφωνία για την Ουκρανία, «θα ήταν μία αποτυχία για τον καγκελάριο Μερτς, ο οποίος ήδη από τον Σεπτέμβριο, απροσδόκητα, βρέθηκε στην πρωτοπορία όσων υποστήριζαν την εκποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Τώρα μπορεί να μην πέρασε το αρχικό του σχέδιο, αλλά παρά ταύτα εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».Άλλα γερμανικά ΜΜΕ τηρούν πιο επικριτική στάση, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. H Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) βλέπει «ήττα για τον Μερτς», ο οποίος «δεν κατάφερε να επιβάλει το σχέδιό του για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Αντιθέτως, ο Πούτιν έχει κάθε λόγο να επιχαίρει». «Ο καγκελάριος Μερτς δεν πήρε αυτό που ήθελε» μεταδίδει από τις Βρυξέλλες το Spiegel Online. «Μαύρη μέρα για τον Φρίντριχ Μερτς» βλέπει η εφημερίδα Die Welt σε ανταπόκρισή της από τη βελγική πρωτεύουσα. Πάντως η Süddeutsche Zeitung του Μονάχου θεωρεί ότι απλώς «βρέθηκε η μέση λύση μεταξύ Μερτς και Ντε Βέβερ. Και οι δύο ανήγγειλαν μία επιτυχή κατάληξη».Πράσινοι: «Απέτυχε ο Μερτς»Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής τα πολιτικά κόμματα στο Βερολίνο απέφευγαν να σχολιάσουν τη διαπραγματευτική τακτική του καγκελάριου, με εξαίρεση τους Πράσινους. «Οι Ευρωπαίοι δεν τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, όπως σχεδίαζαν» δήλωσε η επικεφαλής της Κ.Ο. των Πρασίνων Καταρίνα Ντρέγκε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (ARD), για να προσθέσει ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς «εν πολλοίς απέτυχε». Σύμφωνα με την Ντρέγκε, η τακτική των Ευρωπαίων «δεν κάνει πιο εύκολη τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας» απέναντι στη Μόσχα.Πηγές: dpa, ARD, Spiegel Online, SZ, FAZ, Die Welt

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.