Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τμήματα της βορειοανατολικής πόλης Κουπιάνσκ και αρκετά χωριά γύρω από αυτήν, σε μια επιχείρηση που περικύκλωσε τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε την Παρασκευή ένας Ουκρανός στρατιωτικός διοικητής, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ρωσικός στρατός είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι είχε αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Κουπιάνσκ. Η Ουκρανία αρνήθηκε ότι η πόλη είχε αλλάξει χέρια και ανέφερε ότι οι μάχες συνεχίζονταν.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι οι Ρώσοι στην πόλη είναι εντελώς αποκομμένοι. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε. Τώρα όμως γνωρίζουν ότι είναι περικυκλωμένοι», δήλωσε ο Ιγκόρ Ομπολιένσκι, Ουκρανός διοικητής, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrainska Pravda.

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις της κατέλαβαν επίσης τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ στα ανατολικά, αλλά το Κίεβο το αρνείται, αναφέροντας ότι οι μάχες συνεχίζονται και εκεί.

Την Πέμπτη, η Ρωσία δήλωσε ότι κατέλαβε την ανατολική πόλη Σίβερσκ. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Το πρόγραμμα χαρτογράφησης του πεδίου μάχης της Ουκρανίας δείχνει τώρα ότι τουλάχιστον τρία χωριά βόρεια και δυτικά του Κουπιάνσκ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

Οι βόρειες περιοχές του Κουπιάνσκ εμφανίζονται επίσης υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας και ο χάρτης υποδηλώνει ότι τα ρωσικά στρατεύματα είναι περικυκλωμένα στο κέντρο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

