Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί το Βερολίνο τη Δευτέρα για να συναντήσει τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και να συνομιλήσει με εκπροσώπους της Βρετανίας και της Γαλλίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild την Παρασκευή.

Η μορφή των συνομιλιών και το αν θα παρευρεθούν αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή θα συμμετάσχουν εξ αποστάσεως δεν είναι ακόμη σαφές, σύμφωνα με την Bild.

Πηγή: skai.gr

