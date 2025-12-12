FT: Fast track ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027 προβλέπει το σχεδίο ειρήνης

Η Ουκρανία δρομολογείται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασίες fast track έως την 1η Ιανουαρίου 2027, βάσει μιας ειρηνευτικής πρότασης που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της μακροχρόνιας σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Η ένταξη στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 ορίζεται στο τελευταίο προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης για την Ουκρανία, την οποία διαπραγματεύονται Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι με την υποστήριξη των Βρυξελλών, σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται άτομα τα οποία έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Αυτό το σύντομο χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε την «αξιοκρατική» προσέγγιση του μπλοκ για την εισδοχή νέων μελών και θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, πρόσθεσαν οι πηγές. Σημειώνεται πως το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ.

Αξιωματούχοι που υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δήλωσαν ότι η συμπερίληψή της ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα καθιστούσε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ τετελεσμένο γεγονός, καθώς οι Βρυξέλλες θα ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσαν να «εκτροχιάσουν» την ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας την άρνησή τους στο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.