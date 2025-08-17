Ο Μερτς στην Ουάσινγκτον για την Ουκρανία

Ο Φρίντριχ Μερτς θα μεταβεί με την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο προς στήριξη του Ζελένσκι. Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφαλείας.Ανταπόκριση



Η κινητικότητα που καταγράφεται τα τελευταία εικοσιτετράωρο στο πεδίο του Ουκρανικού είναι πιο έντονη από ποτέ άλλοτε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και τουλάχιστον οι πιο αισιόδοξοι βλέπουν μια ευκαιρία για δρομολόγηση καθοριστικών εξελίξεων.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι πιο απαισιόδοξοι, που δεν είναι λίγοι, βλέπουν «νίκη» της Ρωσίας, τουλάχιστον ως προς την «επιβολή» των ζητημάτων που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από εδώ και στο εξής, με κυριότερο πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Μόσχα πχ. της περιοχής του Ντονμπάς -σύμφωνα με διαρροές σε αμερικανικά μέσα- ως προϋπόθεση για μια κατάπαυση του πυρός.Μετά από αλεπάλληλες επαφές τις τελευταίες ώρες με όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που παίζουν σημαντικό ρόλο στο πεδίο του Ουκρανικού, ο καγκελάριος Μερτς, ο οποίος στέκεται ανοιχτά στο πλευρό της Ουκρανίας και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής προς στήριξη της Ουκρανίας.Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνουν επίσης η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.«Οι διαβουλεύσεις θα έχουν ως αντικείμενο μεταξύ άλλων το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, εδαφικά ζητήματα και τη συνέχιση της στήριξης της ουκρανικής άμυνας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Αυτό περιλαμβάνει και αύξηση της πίεσης με κυρώσεις» σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.Mερτς: Οι ΗΠΑ σε κοινή γραμμή με την ΕυρώπηΜιλώντας στο γερμανικό δημόσιο δίκτυο ARD ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι αυτό που γεννά αισιοδοξία και είναι ότι μετά τις διαβουλεύσεις που ακολούθησαν της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ βρίσκονται «στη γραμμή που συμφωνήθηκε με τους Ευρωπαίους» καθώς και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν ξέφυγε από αυτή τη γραμμή κατά τη συνάντηση με τον Πούτιν». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ευχαριστημένος από τη συνάντηση με τον Πούτιν».Από την πλευρά του Βερολίνου, είναι σημαντικό πάντως να καταστεί σαφές στη Μόσχα ότι δεν θα γίνει καμία εδαφική παραχώρηση από την Ουκρανία πριν από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» και ότι η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει επίσης να προηγηθεί.Όπως ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, αποτιμάται θετικά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν «έκανε καμία παραχώρηση στον Πούτιν ως προς το θέμα των εδαφών», κάτι που ήταν εξαιρετικά κρίσιμο και κατά τη συνομιλία που είχαν οι Ευρωπαίοι, ο Ζελένσκι και ο Τραμπ πριν από την συνάντηση της Αλάσκας». Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, μετά τη συνάντηση της Αλάσκας καταγράφηκε «ετοιμότητα από αμερικανικής πλευράς» για εγγυήσεις ασφαλείας. «Η Αμερική παραμένει μαζί μας και για την περίοδο μετά τον πόλεμο», όπως είπε. Ως προς την Ευρώπη σχολίασε ότι είναι ώρα «να ενηλικιωθεί και να καταστεί ικανή να αμυνθεί».WSJ: «Στροφή 180 μοιρών Τραμπ για εγγυήσεις ασφαλείας»Όπως μεταδίδει το γερμανικό δίκτυο n-tv επικαλούμενο την Wall Street Journal, «ο Τραμπ συνομιλεί με τους Ευρωπαίους για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.Το ρεπορτάζ της WSJ βασίζεται σε αναφορές τεσσάρων Ευρωπαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, σύμφωνα με τους οποίους, οι εγγυήσεις ασφαλείας που φέρεται να εξετάζει ο Τραμπ και τις οποίες συζήτησε σε τηλεφώνημα με τους Ευρωπαίους ηγέτες περιελάμβαναν «διμερείς δεσμεύσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, καθώς και οικονομική και στρατιωτική στήριξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από μια δυτική Συμμαχία των Προθύμων, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ».Εντούτοις ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τίποτα σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

